Trudy Dehue krijgt Akademiepenning

De Akademie reikt deze prijs eens in de twee jaar uit aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap.

Maatschappelijk debat

Dehue krijgt de prijs, omdat ze het maatschappelijk debat over belangrijke kwesties in de wetenschap in gang heeft gezet. In haar boek ' De depressie-epidemie' stelt Dehue de vraag waarom in een welvarend land als Nederland zoveel aan depressiebestrijding wordt gedaan.

Het boek kreeg een overweldigende ontvangst zowel binnen als buiten de universiteit. Dehue is een vaste gast in de media en ze geeft tientallen lezingen per jaar.

Groningen

Dehue begon haar carrière eind jaren zeventig in de kinderpsychiatrische kliniek van de RUG. Tussen 1995 en 2016 was ze hoogleraar theorie en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De uitreiking van de Akademiepenning is op donderdagmiddag 29 augustus in het Trippenhuis in Amsterdam.