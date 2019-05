Warming-up: FC Emmen - FC Groningen

Wie in de winterstop had voorspeld dat FC Groningen zich op de laatste speeldag kon plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal was bijkans voor gek verklaard. De ploeg van Danny Buijs stond door een puntje te pakken bij Fortuna op de vijftiende plaats, met evenveel punten als nummer zeventien NAC: slechts vijftien.

Dubbele aantal punten

Hoe anders hangt de vlag er op deze woensdag bij. In de tweede seizoenshelft haalde Groningen het dubbele aantal punten ten opzichte van het eerste bedrijf, kreeg het slechts twaalf doelpunten tegen en staat het op basis van de laatste zestien wedstrijden op een vierde plaats. En dan kan vanavond dus ook nog de play-offs voor Europees voetbal worden gehaald.



De vorm: FC Groningen

Er is veel over het spel van FC Groningen gezegd en geschreven, maar aan het eind van de rit kan de ploeg van Buijs zich nog plaatsen voor de play-offs. Een uitstekende prestatie als je ziet waar Groningen vandaan komt. Het is niet sprankelend of spectaculair, maar wel degelijk. De verdediging staat als een huis en de laatste wedstrijden wordt er ook weer een beetje meer gescoord.

Vooral Paul Gladon is met een opmerkelijke statistiek bezig. De man die als een soort van subersub gehaald werd, scoorde vijf doelpunten uit de laatste zes wedstrijden. Mocht Sergio Padt vanavond geen doelpunt tegen krijgen, dan heeft FC Groningen de minst gepasseerde defensie van de tweede seizoenshelft.



De vorm: FC Emmen

Dick Lukkien heeft met FC Emmen een wereldprestatie geleverd door zich tegen Willem II definitief veilig te spelen. Emmen speelt dus volgend seizoen, zelfs zonder nacompetitie, wederom eredivisie. Een unieke en knappe prestatie, waar ook Buijs veel respect voor heeft. Wat dat betreft eigenlijk belachelijk dat Lukkien niet genomineerd is als beste trainer van de eredivisie.

Bij FC Emmen spelen natuurlijk veel spelers met een FC Groningen verleden en die jongens zullen niks anders willen dan winnen, ondanks dat er voor Emmen niks meer op het spel staat.



Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal weer leunen op de defensie en van daaruit gaan voetballen. Zoals eigenlijk al de gehele tweede seizoenshelft. Ludovit Reis zal waarschijnlijk wederom met Tom van de Looi naast zich spelen. Als Chabot toch op tijd fit is dan staat Memisevic naast Reis.

Bij Emmen zal Anco Janssen niet spelen en dat is goed nieuws voor Groningen. De middenvelder is de grote smaakmaker van Emmen en een plaag voor menig verdediger.

FC Groningen zal vanavond moeten winnen om deelname aan de play-offs veilig te stellen. Wint Groningen niet dan is er nog steeds kans op deelname. Het moet gebeuren in Emmen vanavond.



Historie

Als we puur naar de eredivisiewedstrijden kijken, dan speelden beide ploegen nog nooit tegen elkaar in Emmen. Van alle ontmoetingen (zeven stuks), won Emmen er vier en Groningen er drie. Eerder dit jaar was Nicklas Pedersen de boeman. Dankzij zijn twee doelpunten won Emmen met 2-1 in Groningen.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Emmen-FC Groningen begint om 19:30. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19:00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Martin Drent is de analist.



Blessures/schorsingen

Chabot, Zeefuik (twijfel)



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Van de Looi, Mahi, Doan; Gladon en Sierhuis.