Ten Post drinkt borrel op miljoenen uit Nationaal Programma

Ze zijn in Ten Post erg blij met de toekenning van in totaal zo'n tien miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen. Met dat geld kunnen de plannen van het dorp uitgevoerd worden, zegt voorzitter Eline van Rossem van het Dorpsbelangenplatform Ten Post.

Met andere inwoners heeft ze de afgelopen maanden hard gewerkt aan plannen voor een beter Ten Post. Nu komt het aan op de uitvoering, die een stap dichterbij is dankzij het geld.

Duurzaam dorp

'We gaan voor verduurzaming van Ten Post, we willen een aantal straten herinrichten en we willen voorzieningen bij elkaar brengen', vertelt ze. 'De school, het dorpshuis, de voetbalclub en de twee kerken hebben die intentie al uitgesproken. Dat is heel mooi.'

De zogenoemde Nije Buurt in het dorp krijgt te maken met een grootschalige versterkingsoperatie. 'De huizen gaan bijna allemaal plat en er komt nieuwbouw voor terug', zegt Van Rossem. 'Dat geeft ons de gelegenheid om het gebied opnieuw in te richten.'

Tweedeling voorkomen

De nieuwe huizen worden gasloos en duurzaam gebouwd. Maar de huizen die niet gesloopt worden, moeten volgens Van Rossem ook duurzaam worden. 'Dan voorkom je tweedeling in het dorp', zegt ze. 'Met het geld van het Nationaal Programma kunnen we beginnen met een pilot door vijftig andere huizen ook te verduurzamen.'

De verkeerssituatie wordt ook meegenomen in de plannen. Nu klagen inwoners nog over landbouwverkeer dat door het dorp trekt. Samen met de agrariërs denken inwoners na over oplossingen. Van Rossem: 'Dat doen we voor een veiliger Ten Post.'

Al met al is het dorp ambitieus. Het wil voor 2025 energieneutraal zijn en zorgen voor meer aantrekkingskracht. 'Ten Post moet een interessant woonklimaat blijven houden', aldus Van Rossem.

Damsterdiep blijft kronkelen

De inwoners hoeven echter niet bang te zijn dat ze hun dorp straks niet meer herkennen. Het Damsterdiep blijft een belangrijke schakel. 'Dat slingert zo mooi door het dorp heen. Het is een heel oud en mooi stuk, dat kenmerkend is voor het dorp. Dat gaan we behouden natuurlijk.'

De komende tijd worden de plannen van de Ten Posters samen met de gemeente Groningen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de plannen die geld krijgen uit het Nationaal Programma Groningen nog in 2019 starten.

Van Rossem: 'Maar we drinken hier eerst nog een borrel op.'

