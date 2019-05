'Ik was net een maand bedrijfsleider van Waddengenot; dit is heel verdrietig'

Hij was er net een maand bedrijfsleider. Dinsdagavond moest Roderick Dansen toekijken hoe 'zijn bedrijf' Waddengenot aan Zee in Lauwersoog afbrandde.

'Ik kreeg een belletje dat er brand in de keuken was', vertelt hij. 'Toen ik aankwam, stond het restaurant vol in brand. Het glas knapte al.'

Wachten op verzekering

'Het is nu wachten wat de verzekering zegt. We hopen dat we snel kunnen beginnen met de opbouw', gaat Dansen verder.



Gevoel van thuis

'Dit is verdrietig en ik voel vooral mee met de werknemers. Zij werken hier al veel langer dan ik en hebben meer feeling met het bedrijf. Maar ik had hier ook al gelijk een gevoel van thuis. Ik ben nog niet binnen geweest, maar dat ga ik straks nog wel even doen.'

Hoe nu verder?

Waddengenot aan Zee telt negentien werknemers. De eigenaren zijn Jeroen van der Laan en Anita Klont. De moeder van Anita, Truus Klont, kon ook nog niet zeggen hoe het nu verder gaat.

'Zo'n mooi bedrijf, het liep zo mooi en dan in één keer ben je alles kwijt'.

