'Ketenmariniers' in Ter Apel: 'Ik heb dit in veertig jaar politiewerk nooit meegemaakt'

Een 'onorthodoxe aanpak', zo noemt staatssecretaris Mark Harbers de benoeming van drie zogenoemde ketenmariniers in de strijd tegen overlastgevende asielzoekers in Ter Apel.

De nieuwe aanpak komt erop neer dat alle betrokken partijen in de keten, waaronder het COA, de Vreemdelingenpolitie en Qbuzz meer gaan samenwerken om de overlast terug te dringen.

Verantwoording afleggen

De maatregel lijkt vooral bureaucratisch te zijn. Oud-stadsmarinier Jur Verbeek staat aan het hoofd van de keten en wordt de sparringpartner van de burgemeester van Westerwolde.



We willen vooral meer zichtbaar zijn Henk Wolthof - regiomanager COA Ter Apel

Verbeek coördineert op zijn beurt politiecommissaris Cor de Lange en COA-regiomanager Henk Wolthof, de overige twee ketenmariniers. Beiden leggen verantwoording af aan staatssecretaris Harbers en Verbeek. De partijen schuiven vanaf nu vaker bij elkaar aan en delen ontwikkelingen uit het gebied.



Stadsmariniers in Rotterdam Het idee om een aparte functie te creëren om overlast te bestrijden, is afgekeken van de stadsmarinier in Rotterdam, waar het concept al zo'n vijftien jaar bestaat. Dit zijn door het college van B&W aangestelde ambtenaren die in probleemwijken in gesprek gaan met bewoners en ondernemers. De ambtenaren praten met iedereen, van de buschauffeur tot bewoners. Ze hebben de bevoegdheid om in te grijpen, maar communiceren vooral.

Zichtbaarder

De Lange en Wolthof moeten vanaf woensdag in Ter Apel de klus gaan klaren. 'We willen vooral meer zichtbaar zijn. Iedereen die overlast ervaart willen we nu echt een oplossing gaan bieden', zegt Wolthof.



Nieuwkomers in het asielzoekerscentrum krijgen instructies van de probleemgevallen Cor de Lange - politiecommissaris

Niet eerder meegemaakt

De Lange werkt al veertig jaar bij de politie, maar heeft een maatregel als deze nog nooit meegemaakt. 'Het is voor mij uniek dat een staatssecretaris op deze manier ingrijpt. Ik zie het persoonlijk als een kans om invloed te hebben op de problematiek. Natuurlijk brengt dat ook een druk met zich mee, wat betreft het succes.'

Overlastgevers in beeld

De overlastgevende veiligelanders werden voorheen als groep gezien, maar worden vanaf nu individueel benaderd. 'Wij hebben de grootste overlastgevers nu in beeld. Het gaat om een groep van tussen de dertig en vijftig personen. Daar gaan we ons op focussen', zegt Wolthof. 'We verwachten dan dat de groep zelf verdwijnt en ons land voortaan met rust laat.'

De COA-manager vertelt er binnen de overlastgevende groep leiders zijn, die nieuwkomers in het asielzoekerscentrum instructies geven. 'Ze krijgen dan een bepaald ontvangst en horen van de probleemgevallen hoe ze zich wel en niet moeten gedragen.'

Tegen deze gevallen moet voortaan harder worden opgetreden. 'We hebben allerlei dossiers, van mensen die zich in het centrum voortdurend misdragen tot mensen die constant bij winkeldiefstal betrokken zijn. We hopen nu genoeg informatie te hebben om die personen harder aan te pakken', besluit Wolthof.

Lees ook:

- Ministerie kiest voor 'onorthodoxe' aanpak tegen overlast Ter Apel