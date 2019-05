Kids United traint eenmalig in Hitachi Stadion: 'Veld ligt er goed bij'

De 14-jarige keeper Hugo heeft enorm veel zin in de Eredivisie. 'Winnen van Emmen lijkt me heel leuk, maar natuurlijk is spelen tegen Ajax bijzonder.' Op de vraag of hij denkt dat Kids United van Ajax wint, kan hij alleen maar bevestigend antwoorden.

'Heel bijzonder'

Organisator van Kids United, Onno Kukler, kan ook niet wachten totdat de competitie begint. 'Dit is waar je als club naar uitkijkt. Je moet het hele land door en ontmoet heel veel mensen.' Volgens Kukler maakt dat de competitie zo mooi.

Dat het woensdag geen gewone dag is, laat de training wel zien volgens Kukler. 'Dit is superleuk, het veld ligt er goed bij. Het is heel bijzonder dat we hier mogen trainen.'

Gevolgd door een cameraploeg

Kids United gaat in de Bijzondere Eredivisie spelen tegen onder andere Ajax, ADO, Heracles, VVV Venlo, Excelsior. De ploeg wordt voor een zesdelige documentaire gevolgd door een cameraploeg. De documentaire wordt in september uitgezonden.

