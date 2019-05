Aantal autobranden stijgt: 'Reeks branden door pyromaan heeft invloed'

Het aantal autobranden in de provincie Groningen is in een jaar tijd met 27 procent gestegen. In 2018 ging 163 keer een auto in vlammen op.

Dit is in lijn met de landelijke trend. Maar hoe kan het dat het aantal autobranden in onze provincie stijgt? 'Het kan te maken hebben met het feit dat er in 2018 een pyromaan actief was die voor een reeks autobranden zorgde', zegt woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars.

'Het aantal autobranden in Groningen is relatief laag. Als er een reeks branden bijkomt, dan zie je procentueel meteen een flinke stijger.'

Criminaliteit, vandalisme en fraude

Volgens Van Elferen zijn bijna alle branden aangestoken door iemand. Criminaliteit en vandalisme zijn de voornaamste oorzaken. 'Maar het wordt ook wel gebruikt in verzekeringsfraude. Mensen die hun eigen auto in de brand zetten om de schade-uitkering op te kunnen strijken.'

Dit is menselijk handelen, het zijn mensen met kwade bedoelingen Oscar van Elferen - Nederlands Verbond van Verzekeraars

'Als er meer auto's onder een boom raken en daardoor ontstaat schade, dan is dat vervelend. Maar dat is het weer. Daar kunnen we met z'n allen niet veel in doen. Dit is menselijk handelen, het zijn mensen met kwade bedoelingen.'

Het Verbond van Verzekeraars raadt aan om te parkeren op een plek waar reuring is, ook 's avonds. En zet je auto als het even kan op een lichte plek.

Hogere premie?

Ondanks de stijging van het aantal autobranden verwacht Van Elferen niet dat de premie omhoog gaat. De schadepost bij een autobrand is 'niet een grote'.

Lees ook:

- Bestelbus brandt uit langs weg

- Onrust na drie autobranden in één nacht: 'Het is heel onrustig'