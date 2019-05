Provincies willen Eelde-aandelen Stad niet (update)

De provinciebesturen van Groningen en Drenthe hebben geen belang bij de Stadse aandelen in Groningen Airport Eelde. In beide colleges van Gedeputeerde Staten is daar deze week een formeel besluit over genomen.

De gemeenteraad van Groningen heeft ruim anderhalf jaar geleden besloten om de aandelen te verkopen. De aandelen zijn eerder dit jaar in een aandeelhoudersvergadering te koop aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandelen in Groningen Airport Eelde zijn verdeeld over vijf aandeelhouders: de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. De provincies hebben ieder 30 procent van de aandelen in bezit. De gemeente Groningen is voor 26 procent eigenaar van de luchthaven, Assen voor 10 procent en Tynaarlo voor 4.

De regels schrijven voor dat Groningen haar aandelen eerst moet aanbieden aan de overige aandeelhouders. De beide provincies hebben dat aanbod nu afgewezen. De gemeente Assen wil zelf eigenlijk ook van de aandelen af, maar heeft ze nog niet te koop gezet.

Als geen van de andere aandeelhouders de aandelen van Groningen over wil nemen, dan kan de stad ze aanbieden aan een derde partij.

Burgemeester niet teleurgesteld

Groningen burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) is niet teleurgesteld in het besluit van de provincies. Hij snapt de keus van de bestuurders wel. 'Je moet ook kijken in hoeverre het nut heeft om je aandelenpakket uit te breiden. In dit geval is dat blijkbaar niet als nuttig gezien. Ze hebben al een goede positie in de luchthaven.'

'We gaan ze niet dumpen'

'Wij moeten ons dus nu gaan beraden over wat we wel gaan doen met de aandelen', aldus de burgemeester. 'Wij willen de aandelen niet zelf in bezit houden, maar we gaan het aandelenpakket niet dumpen. Er moet wel een nieuwe eigenaar gezocht worden die meewerkt aan het realiseren van de aandelen van de luchthaven.'

Bericht bijgewerkt met een reactie van burgemeester Den Oudsten.

