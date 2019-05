Al het openbaar vervoer staakt op 28 mei

'We vinden het vervelend voor reizigers, maar we doen dit ook voor hen', zegt Brigitta Paas van FNV Streekvervoer. 'Het is tijd dat het kabinet over de brug komt.' In het hele land wordt er in het streekvervoer gestaakt, behalve in Gelderland en Utrecht.

Betere pensioenen

FNV vindt dat mensen makkelijker moeten kunnen stoppen met werken, dat pensioenen meestijgen met de prijzen en dat mensen zonder vast contract makkelijker pensioen krijgen.

De vakbonden willen dat medewerkers in andere sectoren een dag later het werk neerleggen. Ze hebben 29 mei het omgedoopt tot 'pensioenactiedag'.

Eerdere staking

Op 18 maart, de dag van het schietincident in Utrecht, werd al eerder gedemonstreerd voor een beter pensioen. Toen reden er in de vroege ochtend geen treinen, was er een demonstratie op de Grote Markt in Groningen en gingen politieagenten naar Den Haag. Vanwege het schietincident stopten de acties eerder.

Lees ook:

- NS staakt 28 mei, nog geen duidelijkheid over acties streekvervoer

- Demonstranten overspoelen Grote Markt in Stad: 'Actie, actie, actie!'