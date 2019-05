Het onderwijs moet veranderen: 'Internet was in 2005 echt heel anders'

Een groep van 150 leraren en schoolleiders buigt zich over die vraag en moet nieuwe leerdoelen beschrijven. De eerste, tussentijdse resultaten zijn inmiddels klaar.

Voorzitter van Curriculum.nu, zoals de adviesgroep heet, is Theo Douma. Hij is ook bestuursvoorzitter van de openbaar onderwijsscholen in de stad.

Digitale geletterdheid

Eén van de onderwerpen die voorkomen in het advies is digitale geletterdheid.

'De samenleving verandert in hoog tempo', vertelt Douma. 'De onderwijsdoelen van 2005 waren nog echt van de tijd van tv. Internet was er toen op een heel andere manier.'

Hij pleit er niet voor om 'alles over de kop te gooien' in het onderwijs, 'maar we moeten wel kijken hoe we ze voorbereiden op de huidige samenleving.'

Hoogkerk als voorbeeld

Bij OBS De Ploeg in Hoogkerk werken ze al veel aan digitale geletterdheid. Meester Teun Noorduin praat met kinderen over het internet en wat daar allemaal gebeurt.

'Deze kinderen moeten over tien of vijftien jaar de arbeidsmarkt op. Wie weet hoe de wereld er dan uitziet, maar we proberen ze er zo breed en goed mogelijk op voor te bereiden.'

Als voorbeeld schets Noorduin het denken als een computer of robot. 'Die doen precies wat wij ze zeggen. Als ze dan bijvoorbeeld verkeerd lopen, moeten we goed weten wat we verkeerd gezegd hebben.'

Doelstellingen

De bedoeling van Curriculum.nu is nu dat de brede onderwijsdoelstellingen geformuleerd worden, maar dat scholen ook zelf aan de slag kunnen met de manier waarop die behaald worden.

Douma is enthousiast over de rol van leraren in dat proces: 'Ze kunnen het zelf gaan ontwikkelen en baisonderwijs en voortgezet onderwijs sluiten ook op elkaar aan. Daar kunnen ze mee uit de voeten.'

'We hebben heel veel scholen met heel verschillende aanpakken', schetst Douma wel. 'Maar deze doelen moet voor alle scholen gaan werken. Wij gaan over het 'wat', maar zij moeten zelf gaan bepalen hoe ze dat doen.'

Ruimte

'Wat we wel nodig hebben is dat als de politiek hier straks iets over gaat roepen', waarschuwt Douma tot slot, 'dat er dan ook tijd, ruimte en een stukje professionalisering nodig is.'