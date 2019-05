De asielbus rijdt: 'discriminatie', maar het scheelt ook lopen

'Het is discriminatie!' Een man uit Macedonië fietst richting het azc in Ter Apel, en stapt af om zijn beklag te doen over de 'asielbus'.

Die speciale bus rijdt sinds woensdagochtend. De eerste rit vertrok om 6:50 uur. Toen zat er niemand in de bus, een paar uur later werd het drukker.

Bus voor iedereen

De man zegt ooit te zijn gevlucht voor discriminatie. En nu komt hij het, naar eigen zeggen, weer tegen in Ter Apel. 'Ik wil gewoon een bus voor iedereen. Ik betaal altijd mijn kaartje. Waarom moet ik boeten voor de problemen die anderen veroorzaken?'

Bushalte vervalt

De man, hij is al negen jaar in Nederland, zet zijn fiets stil bij de oude bushalte, waar lijn 73 tot dinsdagavond stopte.

Veel asielzoekers lijken op de eerste dag nog niet te weten dat die lijn 'halte AZC' niet meer aandoet. 'Je moet even bij die halte kijken', zegt een buschauffeur later op de dag. 'Daar zitten tientallen mensen. Ze weten allemaal niet dat er een pendelbus gaat.'



Geen tussenstops...

Behalve Remzi zijn ook andere bewoners van het aanmeldcentrum kritisch. De bus rijdt, in tegenstelling tot de haast beruchte buslijn 73, zonder te stoppen naar het station in Emmen.

Dat feit stuit een jonge Palestijnse vrouw tegen de borst. 'We doen allemaal boodschappen in het centrum van Ter Apel (dat op drie kilometer lopen ligt, red.). Oudere asielzoekers en vluchtelingen met jonge kinderen ook. Hoe moeten die nu naar de winkels toe?' Qbuzz zegt de opmerking mee te nemen in de wekelijkse evaluatie van de proef.



Hoe moeten oudere asielzoekers en vluchtelingen met jonge kinderen nu naar de winkels toe? Jonge Palestijnse vluchtelinge

...en ook geen beveiliger

De busvervoerder beloofde voor de start van de proef dat er vanuit het azc een beveiliger met buspassagiers mee zou lopen naar de bus. Dat bleek op de eerste dag dat de bus dienst deed een loze belofte.



'De bushalte staat pal voor de ingang van het aanmeldcentrum', zegt een woordvoerder van het COA. 'Als er iets gebeurt bij de bus, enkele tientallen meters verderop, dan zien onze beveiligers dat en gaan ze die kant op. Bovendien weten we wie de problemen veroorzaken. Als die mensen met de bus willen, lopen we ook mee.'

Goedkoper

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee hoor. Een vrouw uit Irak, ziet een lichtpuntje. 'De bus kost zeven euro, terwijl we voor een retourtje Emmen normaal 10,80 euro betaalden. Het is dus een stuk goedkoper.'



En het scheelt natuurlijk ook nog 1,2 kilometer lopen, want de bewoners van het azc hoeven niet meer naar de halte van lijn 73 te lopen. Ali, een jongen die in Ter Apel naar school gaat, is daar maar wat blij mee.



Lees ook:

- Proef met 'asielbus' gestart zonder passagiers