FC Groningen grijpt ondanks nederlaag in Emmen toch play-off ticket

In de play-offs is Vitesse de tegenstander van de groen-witten. Aanstaande zaterdag staat het eerste duel in het HCM-stadion op het programma. Groningen speelde ondermaats in Emmen, maar mag dankzij de Hagenezen dus toch doorvoetballen.

Matig

De Groningers speelden een hele matige eerste helft. Er was wel veelvuldig balbezit, maar er werd in aanvallende zin veel te weinig mee gedaan. De voorsprong van FC Emmen in de 27e minuut was dan ook terecht.

Goal Chacon

Ludovit Reis verloor op het middenveld een duel van Michael Chacon, scheidsrechter Van Boekel liet na een vermeende overtreding van de Emmenaar terecht doorspelen. Chacon haalde verwoestend uit en schoot de bal stijlvol langs Sergio Padt in de verre hoek. De VAR keek nog naar het doelpunt, maar gaf zijn goedkeuring.

Niet beter

In de tweede helft was het niet veel beter bij de gasten. Gladon kopte op doel, Scherpen bracht redding. De goalgetter van FC Groningen leek in 63e minuut de gelijkmaker te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat hij hands had gemaakt in de aanloop naar zijn schot.

Verlossing

De verlossing kwam uit de Hofstad waar ADO in de tweede helft aan het scoren sloeg en net op tijd ophield.

