Vriend en vijand kritisch: 'Met rug tegen de muur' bij afvalplan Westerwolde

Raadsleden van de gemeente Westerwolde voelen zich 'met de rug tegen de muur gezet' bij de stemming over het afvalbeleid in de grensgemeente.

De gemeenteraad vergaderde woensdagavond voor de derde keer over de plannen van wethouder Brunen, die twee weken geleden al een motie van treurnis tegen zich ingediend zag krijgen. De plannen werden met een meerderheid van elf tegen zeven stemmen aangenomen.

Coalitiepartij stemt verdeeld

De PvdA, de enige coalitiegenoot van Brunens Gemeentebelangen, stemde verdeeld over de plannen. Raadslid Henk Brouwer stemde tegen. Ook fractievoorzitter Stienus Melis, die wel voor de plannen stemde, spaarde Brunen niet.

'We hebben verwarrende stukken en aannames gekregen. Maar de tijd is verstreken, we staan met de rug tegen de muur. Als we met de hele fractie tegenstemmen, lopen we het risico dat dat de gemeente 500.000 euro kost. Daarmee willen we onze inwoners niet belasten.'

'Terug naar middeleeuwen'

De problemen gaan vooral over het scheiden van afval. Wethouder Brunen wil dat restafval en plastic gezamenlijk worden ingezameld, en achteraf worden gescheiden.

Veel partijen in de gemeenteraad verbazen zich daarover. 'We gaan terug naar de middeleeuwen', zegt CDA-raadslid Wilt Meendering. In de voormalig gemeente Bellingwedde wordt plastic namelijk al gescheiden. 'Naar volle tevredenheid', zegt Meendering. 'Ik heb nog nooit iemand horen klagen.'

Duurzaamheid

Verschillende raadsleden struikelen er bovendien over dat het, als inwoners het afval zelf scheiden, tien procent minder restafval zou opleveren. 'We willen grote stappen zetten richting een duurzaam Westerwolde', zegt Meendering. 'Dit plan staat daar haaks op.'

Toch ingestemd

Voornamelijk omdat de PvdA vindt dat het inwoners niet met onnodige kosten kan opzadelen, werden de plannen van wethouder Brunen uiteindelijk toch aangenomen. VVD en Gemeentebelangen stemden voor, net als drie van de vier PvdA-raadsleden.

Wat verandert er?

Inwoners van fusiegemeente Westerwolde moeten vanaf 2020 allemaal op dezelfde manier hun afval aanbieden. Plastic mag vanaf dan in de hele gemeente weer bij het restafval. Inwoners betalen per lediging van de grijze container een nog onbekend bedrag.

De kosten zouden volgens plannen van de gemeente gemiddeld rond 190 euro per huishouden per jaar komen te liggen.

Lees ook:

- Motie van treurnis over afvalbeleid Westerwolde