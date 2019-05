Gladon: 'Dubbel gevoel: slechte wedstrijd, wel play-offs bereikt'

FC Groningen-spits Paul Gladon beseft dat zijn ploeg een slechte wedstrijd had gespeeld tegen Emmen, maar was toch trots dat de Groningers de play-offs hadden bereikt.

'Het is een heel dubbel gevoel. Met de wedstrijd van vanavond kunnen we niet blij zijn. Als je ziet waar van vandaan komen overheerst toch de trots,' aldus Gladon. 'We wouden Emmen bij de strot grijpen, maar na de tegengoal waren we de kluts kwijt.'

Hands

Gladon leek halverwege de tweede helft gelijk te maken. Zelf gaf de goalgetter in de nabeschouwing wel meteen aan dat hij de bal met de hand had meegenomen. 'Ik hoorde nog mensen zeggen dat het misschien een overtreding was, maar ik kreeg de bal op mijn hand. Ik kon niet anders, moest hem wel zo meenemen.'

Bijzondere statistiek

Doelman Sergio Padt mocht na afloop van het duel tegen FC Emmen een mooie statistiek bijschrijven. Met slechts dertien tegengoals was hij de minst gepasseerde keeper in de tweede seizoenshelft.

Wereldprestatie

'Dat is inderdaad wel een hele mooie statistiek,' zei Padt. 'Doordat we verliezen van Emmen is het een zure avond. Toch eindigen we als achtste en plaatsen ons voor de play-offs. Dat is gewoon een wereldprestatie.'

Deksel op de neus

Nu dus in de play-offs tegen Vitesse. 'In Arnhem hebben we met 5-1 het deksel op de neus gekregen. Thuis winnen we met 2-1. Het kan dus alle kanten op. We moeten nu goed herstellen van de nederlaag tegen Emmen en dan zien verder te komen tegen Vitesse. Alles is mogelijk want iedereen begint weer op nul,' besluit Padt.

Positieve punten

Coach Danny Buijs benadrukt eerst de positieve punten. 'Na 34 duels sta je waar je hoort te staan. Dat is in ons geval achtste en dat dankzij een geweldige serie na de winterstop. Met een goede organisatie en sterk verdedigen hebben we de minste tegengoals van alle ploegen gekregen. Geweldig.'

Kritisch over balbezit

Kritsch was de trainer op het spel van zijn ploeg in balbezit. 'Je wilt het het liefst op eigen kracht doen, dan mag je het niet zo door je handen laten glippen. De jongens moeten in de spiegel gaan kijken want aan de bal is het gewoon niet goeg genoeg. Niet eens voor het linkerrijtje. Werk aan de winkel dus, ook voor mezelf want ik heb ze blijkbaar niet goed genoeg aan het voetballen gekregen.'

Dubbel gevoel

Aanvoerder Mike te Wierik hield ook een dubbel over na de wedstrijd tegen FC Emmen. 'Na de tegengoal zijn we het kwijt. In de tweede helft willen we het nog anders doen met drie man achterin, maar dat liep helemaal niet. Met alle respect voor Emmen mag je niet twee keer van hun verliezen in een seizoen.'

Trots

Toch vervulde het behalen van de achtste plaats, en daarmee de play-offs, ook hem met trots. 'Als je dit halverwege in de Toto had ingevuld was je miljonair geweest. Nu moeten we er zaterdag staan. Het moet voetballend beter, dan wordt het een hele spannende pot.'

Gelukkige Lukkien

De gelukkigste man van de avond was Emmen-trainer Dick Lukkien. 'We hebben twee keer van FC Groningen gewonnen, vanavond dik verdiend denk ik. Ik vond 1-0 nog een magere afspiegeling van de verhoudingen.'



Vol gas

'Ik heb tegen de jongens gezegd dat ze nog één keer vol gas moesten gaan, ook na de festiviteiten van afgelopen weekend. Vooral voor ons geweldige publiek. De ereronde na afloop van de wedstrijd maakte het helemaal af. Ik ben apetrots,' lacht Lukkien.

