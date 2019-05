Akkervarkens gaan in Westerwolde Japanse duizendknoop bestrijden

Akkervarkens moeten de Japanse duizendknoop in Westerwolde gaan bestrijden. De gemeente gaat twee varkens inzetten, in de dorpskernen van Ter Apel en Sellingen.

De Japanse duizendknoop is een onkruid dat onder bijna alle omstandigheden goed groeit, en schade toebrengt aan bijvoorbeeld wegen en gebouwen. Volgens de NOS is het 'ei van Columbus' nog niet gevonden: per locatie waar de plant groeit, is een andere aanpak nodig.

Wortel opeten

In Westerwolde gaan ze het dus proberen met akkervarkens. 'Het voordeel van deze beesten is dat ze tot een meter diep in de grond kunnen wroeten. Ze kunnen de wortel van de plant zelfs opeten', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). 'En dus kunnen ze de plant op bepaalde plekken echt uitroeien.'

In Westerwolde is het een proef. 'Maar in naburige gemeenten als Emmen en Borger-Odoorn hebben ze al meerdere proeven uitgevoerd, en daar blijkt het redelijk te werken', zegt Huizing.

Afgeschermde omgeving

De varkens gaan binnen de bebouwde kommen van Sellingen en Ter Apel hun werk doen. De dieren krijgen een 'afgeschermde omgeving', zegt de wethouder. Waarschijnlijk komen er verplaatsbare hekken om de dieren heen, net als ook al gedaan wordt bij schapen, die in de gemeente Oldambt het gras kort houden.

