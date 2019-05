Scheepsbouwers: 'Als de voorzichtige groei niet doorzet, wordt het heel lastig'

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT). 'De dalende trend is doorbroken', zegt directeur Roel de Graaf van NMT.

'De waarde van de orders die zijn binnengehaald, is hoger dan in het verleden. Maar het aantal orders is niet echt toegenomen.'

Lastig

Zeeschepenbouwers, zoals aan het Winschoterdiep, hadden het wel lastig.

'Omdat de waarde is toegenomen, zijn de projecten risicovoller. Dat vraagt om een strakker projectmanagement. En dat leidt tot mindere winstmarges in de sector. En in extreme gevallen tot faillissement, zoals we dat bij Barkmeijer gezien hebben. Daar hebben werven en toeleveranciers die erbij betrokken waren best last van gehad.'

De werf van Barkmeijer ging afgelopen najaar failliet en maakte dit jaar een doorstart onder de vlag van Thecla Bodewes Shipyards.

Meer vraag

De Graaf verwacht dat de vraag naar schepen nog wat verder zal aantrekken.

'Dat zien we ook al een beetje aan de orderportefeuille. Maar als de voorzichtige groei niet doorzet, dan wordt het heel lastig. Bedrijven moeten nog meer gaan samenwerken en innoveren. Duurzaamheid en digitalisering is een onderwerp waarop dat zou moeten.'

Steun van de overheid

De NME kijkt ook naar de overheid, die volgens de brancheorganisatie steun moet geven.

'De maritieme sector is een strategische sector, van groot belang voor de economie en de maatschappij. De overheid zou ons in elk geval moeten ondersteunen in de strijd tegen onterechte staatssteun, zoals in het buitenland plaatsvindt.'

Het Rijk heeft al een Scheepsfonds opgericht. De provincie Groningen investeerde daar in maart vijftien miljoen euro in. 'Daar zijn we erg blij mee.'

Lees ook:

- 'Houd Barkmeijer overeind Thecla, we hebben de werf nodig'

- Provincie steekt 15 miljoen in scheepsbouwsector