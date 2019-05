Deze dag: Proosten op koning Willem Kaaskop

De meikermis in de stad Groningen is dit jaar rimpelloos verlopen. Hoe anders was dat in 1840. In de wafelkraam van 'Dove Saar' ontstond toen een rel die bijna leidde tot revolutie in Nederland. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 18 mei 1840.

Het waren voornamelijk studenten, die in de kraam die avond het glas hieven op koning Willem I, proostend op 'zijne verheven nulliteit Willem Kaaskop'. Het portret van de koning werd van de wand genomen en er werd gevochten.

Als aanstichter van de 'Republikeinse sentimenten' werd Eillert Meeter (1818-1862) gezien, een in Oude Pekela geboren journalist. Ter plaatse werden 25 mensen gearresteerd. Meeter werd twee dagen later in Friesland opgepakt.

Hij was bij de autoriteiten bekend als de man achter 'Tolk der vrijheid', een periodiek waarin kritische stukken over pers, koningshuis, justitie en andere zaken werden afgedrukt. Bovendien werden er persoonlijke details in onthuld over het liefdesleven van koning Willem I, die voor zowel mannen als vrouwen amoureuze belangstelling toonde.

De voor de monarchie schadelijke publicaties, werden veelal de kop ingedrukt door de auteur te vervolgen en achter tralies te krijgen. Daarnaast was het betalen van zwijggeld door het Koninklijk Huis een beproefde methode. Ook voor Meeter werd de beurs getrokken. In 1846 kreeg de Groninger een jaargeld van 840 gulden toegezegd, mits hij zich in het buitenland zou vestigen.

Terug naar de Wafelkraam op de kermis van Groningen, in 1840. Door de tumultueuze gebeurtenissen kwam Meeter in beeld bij een groep republikeinen, die revolutionaire plannen aan het smeden waren. Hij kreeg het aanbod deze revolte te gaan leiden: hij zou de baas worden van de voorlopige regering.

Eillert wilde de plannen eerst goed doorlichten, maar kreeg te horen dat het 'nu of nooit' was. Hij bedankte voor de eer. Tot een opstand kwam het daarna niet.

Willem III maakte toen in 1849 de troon besteeg, meteen een einde aan de 'toelagen' van sommige journalisten. Meeter keerde terug naar Nederland en richtte namens de 'Zierikzeesche Nieuwsbode' zijn pijlen op een Haagse politiecommissaris, die het zelf niet zo nauw nam met de wet. Eillert werd vervolgd, veroordeeld wegens smaad en vluchtte naar Engeland.

Daar deed hij in 1857 letterlijk een boekje open over Nederland: 'Holland, its Institutions; Its press, Kings and Prisons. Het zijn smakelijke memoires van de getalenteerde Groningse journalist. Het boek is twee jaar geleden nog herdrukt (!) in een paperbackuitgave.

Het incident op de kermis van Groningen komt er uitgebreid in voor, onder de titel 'Ludicrous scenes in a Wafelkraam'. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 18 mei 1840.