Wie wint de play-offs? 'Vitesse is het sterkst, FC Groningen is de dark horse'

Vanaf zaterdag strijden FC Groningen, Vitesse, FC Utrecht en Heracles Almelo in de play-offs om een ticket in de tweede voorronde van de Europa League. Wij peilden de verwachtingen van de vier betrokken clubwatchers.

Stefan Bleeker (FC Groningen), Richard van der Made (Vitesse), René van den Berg (FC Utrecht) en Daniel Godinho Veiga (Heracles Almelo) zijn het erover eens dat het nog geen gelopen race is.

FC Groningen: 'Een prijs is een prijs'

'Voor FC Groningen is het bereiken van de play-offs bijna een hoofdprijs als je kijkt hoe de club ervoor stond in de winterstop.' Dat zegt Stefan Bleeker, die de club namens RTV Noord volgt. 'Slechts vijftien punten werden voor de winterstop verzameld, net zoveel als NAC op dat moment. Met een gedeelde zeventiende plaats als gevolg.'

'FC Groningen heeft het na de winterstop, vooral dankzij de aanwinsten, uitstekend gedaan. Er werden na de winterstop twee keer zoveel punten gehaald als daarvoor, FC Groningen kreeg de minste doelpunten tegen van alle ploegen na de winter en slechts drie ploegen behaalden in de tweede seizoenshelft meer punten.'

Aanvallend is het allemaal erg matig Stefan Bleeker - FC Groningen-watcher RTV Noord

'Toch is het niet leuk om naar FC Groningen te kijken', meent Bleeker. 'Er wordt zelfs in thuiswedstrijden tegen Excelsior en Fortuna uitgegaan van de verdedigende kwaliteiten en wat dat betreft zijn de supporters niet verwend. Aanvallend is het allemaal erg matig, de creativiteit van Ritsu Doan en Mimoun Mahi hebben we na de winterstop nauwelijks gezien.'

'Maar in de play-offs kan alles anders zijn. Het zijn wedstrijden op zich. En als Groningen nog vier wedstrijden met die verdedigende discipline kan spelen, zijn ze zeker niet kansloos om de play-offs misschien zelfs wel te winnen. Sprankelend zal het niet worden, dat lijkt een zekerheid. Maar een prijs is een prijs.'

Verwachte winnaar van de play-offs: FC Groningen

Halen Mimoun Mahi en Ritsu Doan in de play-offs wel het beste in zichzelf naar boven? (Foto: OrangePictures)



FC Utrecht: 'Het vertrouwen bij de fans is niet al te groot'

René van den Berg is sceptisch over de kansen van FC Utrecht in de play-offs. Hij volgt de Domstedelingen namens RTV Utrecht. Van den Berg denkt niet dat de formatie van trainer Dick Advocaat over de juiste vorm beschikt om de play-offs winnend af te sluiten.

'Vooral de zware 5-0 nederlaag bij ADO Den Haag, begin april, hakte er flink in. Utrecht verkeert momenteel in een moeizame vorm en het algemene vertrouwen bij de fans is dan ook niet al te groot', weet Van den Berg. De 3-1 zege die de ploeg woensdag boekte tegen Heerenveen, kwam dan ook als geroepen.

'Iedereen weet dat de play-offs alleen leuk zijn als je wint. En als je niet in de blakende vorm verkeert die daarvoor nodig is, wordt het een lastig verhaal. Ik vind dat Vitesse de sterkste selectie heeft van de vier ploegen; FC Groningen is de dark horse. Heracles en FC Utrecht zijn aan elkaar gewaagd.'

Ik schat Vitesse en FC Groningen momenteel hoger in dan FC Utrecht René van den Berg - FC Utrecht-watcher RTV Utrecht

Van den Berg vindt dat FC Utrecht een raar seizoen heeft gehad. 'Eentje met een trainerswissel en een eeuwige zoektocht naar die echte scorende spits. Wat dat betreft is het mooi dat Cyriel Dessers tegen Heerenveen tot scoren kwam. In de play-offs heb je altijd jongens nodig die opstaan en misschien doet hij dat op het juiste moment. Bovendien is Heracles dit seizoen een tegenstander gebleken die FC Utrecht ligt.'

'Diep in m'n hart denk ik dat de winnaar van de play-offs uit het duel tussen Vitesse en FC Groningen komt. Ik schat beide ploegen momenteel hoger in dan Utrecht, dat zaterdag in Almelo bovendien aanvoerder Willem Janssen mist door een schorsing. Hopelijk kunnen de spelers van FC Utrecht nog één keer alles geven voor de afzwaaiende Dick Advocaat.'

Verwachte winnaar van de play-offs: Vitesse

Gaat Cyriel Dessers, hier scorend tegen sc Heerenveen, FC Utrecht aan goals helpen in de play-offs? (Foto: OrangePictures)

Heracles Almelo: 'Play-offs zijn een bonus'

Heracles Almelo is de underdog in de play-offs volgens RTV Oost-verslaggever Daniel Godinho Veiga.

'Heracles Almelo had als doelstelling om tussen plek 8 en 12 te eindigen. Dat ze de play-offs hebben gehaald wordt in Almelo al als een bonus gezien. Als je kijkt naar de begrotingen van de vier clubs, dan is Heracles Almelo normaal gesproken ook de mindere.'

Brandley Kuwas, Kristoffer Peterson en Adrián Dalmau kunnen uit het niks een doelpunt maken Daniel Godinho Veiga - Heracles Almelo-watcher RTV Oost

Toch denkt Godinho Veiga wel dat Heracles kan verrassen. 'Voorin lopen natuurlijk een paar jongens rond met scorend vermogen. Ik denk dat het aanvalstrio van Heracles niet zou misstaan bij bijvoorbeeld FC Groningen. Brandley Kuwas, Kristoffer Peterson en Adrián Dalmau kunnen uit het niks een doelpunt maken. Ze zouden nog dodelijker kunnen zijn als ze elkaar wat vaker zouden opzoeken.'

Heracles Almelo begint de play-offs tegen FC Utrecht. 'Daar hebben ze nog goede herinneringen aan. In 2016 won Heracles Almelo de play-offs door in de finale Utrecht te verslaan. Toen was trouwens FC Groningen de tegenstander in de halve finale. Misschien wordt het nu wel andersom, haha!'

Verwachte winnaar van de play-offs: Vitesse

Kuwas, Peterson en Dalmau vieren een doelpunt van Heracles (Foto: OrangePictures)



Vitesse: 'Als de play-offs niet worden gewonnen, is dat een echte teleurstelling'

Vitesse maakt samen met FC Utrecht de beste kans om de play-offs te winnen. Dat denkt Richard van der Made, die Vitesse op de voet volgt namens Omroep Gelderland. 'Met negen goals uit de laatste twee duels lijkt ook de juiste vorm er te zijn', denkt hij.

Met het oog op het tweeluik met FC Groningen, gaat Vitesse vooral uit van eigen kracht, vertelt Van der Made. 'Spelers als Bryan Linssen, Martin Ødegaard, Alexander Büttner en Matúš Bero vinden zichzelf goed genoeg om niet in de problemen te hoeven komen tegen FC Groningen. Zij spreken ook uit dat deze ploeg in deze play-offs voor niemand bang hoeft te zijn.'

Ik denk dat Vitesse in Groningen op resultaat gaat spelen Richard van der Made - Vitesse-watcher Omroep Gelderland

Volgens Van der Made richt Vitesse alle pijlen op winst in de play-offs, die vorig seizoen nog gewonnen werden. 'De druk in Arnhem is ook wat hoger dan bijvoorbeeld in Almelo. Als de play-offs niet worden gewonnen, zou dat echt een teleurstelling zijn. De fans van Vitesse zijn iets terughoudender, die lopen niet over van enthousiasme.'

'Ik verwacht dat Vitesse zich zaterdag zal aanpassen aan FC Groningen. Trainer Slutsky wil altijd vanuit de organisatie spelen om vervolgens toe te slaan in de omschakeling. Spelers als Linssen en Ødegaard kunnen dan dodelijk zijn. En aanvaller Tim Matavz is zelfs helemaal klaargestoomd voor de play-offs', laat Van der Made weten.

Ondanks het Arnhemse optimisme, heeft Vitesse ook kwetsbare plekken. 'Zo vind ik het centrale verdedigingsduo nu minder sterk dan in de afgelopen jaren. Vitesse mist in Groningen basisspeler Clarke-Salter. Ik denk dat Vitesse in Groningen op resultaat gaat spelen. Ze zullen tevreden zijn met een gelijkspel of een nipte nederlaag om het dan thuis af te maken.'

Verwachte winnaar van de play-offs: Vitesse

Bryan Linssen en Martin Ødegaard zijn spelers om rekening mee te houden bij Vitesse (Foto: Orangepictures)

