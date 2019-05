Bijenzwermen zijn 'schering en inslag', maar wat moet je ermee?

'Gelijk een imker bellen', is het advies van bijenteeltleraar Lucas Hamming uit Noordlaren, onderdeel van het RTV Noord Kennisteam. 'Zelf krijg je ze namelijk niet zo makkelijk weg.'

Veel zwermen

Volgens Hamming is het op dit moment 'schering en inslag' met rondvliegen bijenzwermen doordat er een koude periode is geweest en de temperatuur nu weer stijgt.

'De bijen hebben zich in de kou goed ontwikkeld en bleven in de tussentijd zitten. Nu is het weer beter en komen die zwermen allemaal.'

De imkers rukken op dit moment veel uit zwermen bij mensen weg te halen, aldus Hamming. 'Ik ben vorige week al een paar keer op pad geweest en deze week ook alweer twee keer.'

Opvegen

Maar hoe werkt het dan als een imker een zwerm weg komt halen? Hamming legt uit.

'Het gaat erom dat je de koningin te pakken krijgt. Om te voorkomen dat ze allemaal wegvliegen spuit ik ze eerst nat met wat water, daarna veeg ik ze een korf in. Die laat ik een paar uur staan, zodat alle nog vliegende bijen ook komen en daarna neem ik de korf mee.'

Voorkomen is beter

'Het zwermen is een natuurlijke gang van zaken', legt de imker uit. 'Maar zeker in stedelijk gebied moet je dat proberen te voorkomen. Je bezorgt er je buren anders overlast mee en als imker kun je het wel voorkomen.'

Hamming geeft les aan nieuwe imkers en behandelt daarin ook het zwermen van de bijen uit een bijenkorf.



Populair, maar veel werk

Het houden van bijen is op dit moment populair volgens Hamming, maar niet iedereen heeft door hoeveel werk het is.

'Er is een enorme aanloop van mensen die geïnteresseerd zijn. Het is populair door alle belangstelling voor de natuur en de aandacht in de media. Mensen willen één of twee korven in de tuin of in de buurt. Voor de gezelligheid.'



Mensen schrikken bij mijn cursus wel als ze horen wat er voor nodig is Lucas Hamming - bijenteeltleraar

'Maar mensen schrikken bij mijn cursus wel als ze horen wat er voor nodig is. Het plantenaanbod is achteruit gegaan, dus misschien moet je bijvoeren of verder reizen voor je korf. Ze moeten ook de winter doorkomen en er zijn veel ziektes de afgelopen jaren. Daar heb kennis voor nodig.'

Volgens Hamming haakt dan ook meer dan de helft van de aspirant imkers af bij de cursus.

