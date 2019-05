Oldambt over geheime stukken: 'Wij hebben niks te verbergen'

Politieke partijen in Oldambt willen volledige openheid over afspraken die de gemeente jaren geleden heeft gemaakt met particulieren en bedrijven. Die zijn gemaakt toen de gemeente het zuidelijke deel van het centrum heeft aangepakt.

In april moest Oldambt zich daarvoor verantwoorden bij de Raad van State. Dat ging op zijn zachtst gezegd moeizaam. Meerdere politieke partijen willen nu weten wat er exact afgesproken is. Zij hebben het gevoel dat de gemeente iets verborgen houdt.

Maar zo is het nooit bedoeld, zegt de gemeente Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: 'Ik begrijp dat het heel geheimzinnig lijkt, maar wij hebben niks te verbergen'.

Geheime stukken

De gemeente Oldambt heeft jaren geleden het zuidelijke deel van het centrum in Winschoten aangepakt. Toen werd het pand van supermarktketen C1000 gekocht en gesloopt, waarna er afspraken zijn gemaakt met bedrijven en particulieren. Meerdere politieke partijen willen weten wat die afspraken zijn en twijfelen aan de manier waarop de gemeente daarmee is omgegaan.

Die twijfel is gewekt toen de gemeente in april dit jaar onder vuur lag bij de Raad van State in Den Haag. Acht jaar geleden heeft de gemeente een toezegging gedaan aan Winschoter ontwikkelaars HKW Vastgoed en Junte Beheer. Zij mochten op het terrein, waar de C1000 stond, winkels en woningen bouwen.

'Waardeloos terrein'

Nu blijkt dat gemeente daar helemaal geen woningen en winkels meer wil hebben. De gemeente kon tijdens de zitting niet uitleggen waarom zij de afspraken niet is nagekomen. Ondernemer Henry Kamp zit nu naar eigen zeggen met 'een waardeloos terrein´.

Je kunt niet ineens de bedrijfsvoering op straat leggen, dat kan de concurrentie lezen Burgemeester Cora-Yfke Sikkema

Vervolgens begonnen woordvoerders elkaar tijdens de zitting tegen te spreken. Een woordvoerder zei dat de ontwikkelaars tussen 2008 en 2016 met geen enkel concreet plan zijn gekomen. Na luidruchtig protest van de ontwikkelaars werden de woorden van de ambtenaar schoorvoetend teruggenomen. Er bleek in 2011 toch wel degelijk een mondeling plan voor een nieuwe supermarkt te zijn ingediend.

Vraagtekens

De Verenigde Communistische Partij (VCP) wil, samen met Gemeentebelangen Oldambt en Oldambt Aktief, alle informatie op tafel hebben. 'De gemeenteraad is het hoogste orgaan en wij hebben een controlerende taak. Wat kan ik dan met stukken waar geheimhouding op zit?', zegt VCP-voorman Engel Modderman.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema over de geheimhouding: 'Er zijn in totaal ruim zestig stukken. Van twaalf stukken zeggen wij: die bevatten gevoelige informatie. Dat is bijvoorbeeld informatie van particulieren, gevoelige bedrijfsinformatie en de manier waarop wij onderhandelen.'

'Wij hebben niks te verbergen, maar soms heb je redenen om iets geheim te verklaren', gaat ze verder. Ze laat weten dat dit landelijk bepaald is. 'Je kunt niet ineens de bedrijfsvoering op straat leggen, dat kan de concurrentie lezen. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan, dus dat doen wij. Raadsleden mogen de stukken inzien, maar ook zij moeten er vertrouwelijk mee omgaan.'

Vervolg

De huidige stand van zaken is dat er 48 stukken openbaar zijn en twaalf stukken alleen in vertrouwen door raadsleden gelezen kunnen worden, om er vervolgens niet over te praten.

??

Bij de komende raadsvergadering bepaalt de raad of zij het eens is met de geheimhouding Burgemeester Cora-Yfke Sikkema

Sikkema: 'Bij de komende raadsvergadering bepaalt de raad of zij het eens is met de geheimhouding die het college op de stukken heeft gelegd. Zo ja, dan blijft het zo. Zo niet, dan lakken wij de gevoelige informatie weg en maken we het vervolgens openbaar.'

Ondertussen houden de VCP, Gemeentebelangen en Oldambt Aktief hun kaarten tegen de borst. Zij beraden zich samen over vervolgstappen. 'Het is dermate complex dat wij ons er verder in willen verdiepen voor we er nog iets over zeggen', aldus de partijen.

