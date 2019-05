Hogeland College in de fout: leerlingen maken oud examen (update)

Het ging om een zogeheten 'minitoets' voor het vak 'Dienstverlening & Producten'.

Oude software geïnstalleerd

Het examen werd digitaal afgenomen en was geïnstalleerd op computers van de school. Volgens conrector Karel Vlak van Het Hogeland College is daarbij 'een menselijke fout' gemaakt.

'Op zeven computers is het examen van 2018 geïnstalleerd. Dat oude examen is door vier leerlingen uit Uithuizen en drie uit Wehe den Hoorn gemaakt. Daar balen we als school flink van. Aan de andere kant moeten we het ook niet groter maken dan het is. Het ging om een minitoets van twintig minuten, die gekoppeld is aan een praktijkexamen.'

Melding bij inspectie

Nadat de school de fout ontdekte, is er melding gemaakt bij de Onderwijsinspectie. Ook heeft de school de ouders van betrokken leerlingen op de hoogte gesteld, vertelt Vlak.

'De inspectie gaf direct groen licht om de fout te herstellen. In overleg met de ouders maken de leerlingen de toets morgen over. Aan alle ouders hebben we uiteraard onze excuses aangeboden. Ik ben nu vijftien jaar conrector, maar dit is nog nooit gebeurd.'

Mijn zoon baalt. Hij had de toets heel goed gemaakt, maar moet vanavond toch weer leren Ouder gedupeerde leerling

Balen

Een van de ouders die een belletje van de school kreeg, laat weten dat haar zoon 'er wel flauw van is'.

'Natuurlijk baalt hij. Hij had de toets juist heel goed gemaakt, maar moet vanavond dus toch weer leren. Gelukkig gaat het maar om een toets van twintig minuten, maar een fout is het natuurlijk wel. Bovendien staan er volgende week meer digitale examens gepland. Daar kijk je nu toch wat anders naar.'

Extra controle

Volgens Vlak heeft de school direct actie ondernomen om herhaling van een dergelijke fout te voorkomen.

'In het draaiboek voor volgend jaar heb ik gelijk al een extra controle voor de datum opgenomen, want zo'n fout moet natuurlijk koste wat kost worden vermeden.'



Geen sanctie

De onderwijsinspectie bevestigt dat de school melding heeft gemaakt van de fout. De zeven leerlingen mogen vrijdag alsnog het goede examen maken. Dit kan zonder problemen omdat het een digitaal examen is. Dat kunnen ze zo samenstellen dat er geen vragen inzitten die al door leerlingen van andere scholen zijn gemaakt.

Het Hogeland College krijgt verder geen sancties opgelegd, omdat het duidelijk gaat om een vergissing. 'Er is geen aanleiding dit verder te onderzoeken,' vertelt een woordvoerder.

645 incidenten

Dit soort incidenten kwam tijdens de eindexamens van vorig jaar landelijk 645 keer voor. Scholen schotelden bijvoorbeeld een verkeerd examen voor of stonden een woordenboek toe terwijl dat niet was toegestaan. Ook worden ieder jaar wel examens verstoord, bijvoorbeeld doordat iemand flauwvalt.

Update: het bericht is aangvuld met een reactie van de Onderwijsinspectie.

