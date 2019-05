Glinzer amateurhistoricus doet bijzondere ontdekkingen

Krajenbrink deed tijdens zijn onderzoek voor het boek een bijzondere ontdekking over de karakteristieke kerktoren van het dorp.

Reinout Krajenbrink (1974) is beeldendkunstenaar, woont tegenwoordig in de Stad maar groeide op in het Groninger wierdedorp. 'Als zoon van de schoolmeester krijg je natuurlijk wel wat van de geschiedenis mee', weet Krajenbrink, terwijl hij de drukproeven van zijn Kroniek nog eens controleert.

'Ik heb dertig jaar in Godlinze gewoond en als je ergens weg gaat, krijg je toch vaak nostalgische gevoelens voor je oude plek en wil je meer weten van waar je vandaan komt.'

Opmerkelijke ontdekking

De amateurhistoricus dook in de archieven, stond met zijn neus boven op bodemonderzoeken en sprak met zijn oud-dorpsgenoten en allerlei deskundigen. Van alle verhalen maakte hij een overzichtelijk geschiedenisboek dat begint bij de prehistorie en eindigt in 2019. Gedurende zijn onderzoek deed de amateurhistoricus een opmerkelijke ontdekking.



Toren met spits in 1583 ingestort

'Wie de kerktoren van Godlinze kent weet dat ie een zadeldak heeft. Zo is het altijd geweest, dacht men', vertelt Krajenbrink. Op landkaarten uit het midden van de 16e eeuw ontdekt hij dat de toren met spits wordt afgebeeld. Als hij verder onderzoek doet vindt hij in de kroniek van Abel Eppens uit dezelfde periode een opmerking over de toren: 'Daeromme Godtlinser torne myt steen upgewelfelt stortet in decembri.'



Met andere woorden de toren van Godlinze had origineel een spitse toren die gebouwd was van steen en die in december van 1583 is ingestort. De vondst was voor Krajenbrink 'wel een eurekamomentje.'

Kunstenaar en illustrator

De Kroniek van Godlinze is rijk geilluistreerd met foto's en veel tekeningen gemaakt door Krajenbrink zelf. 'Ik ben van beroep kunstenaar en illustrator en ik wilde het verhaal beeldend maken, het moet uitnodigen tot lezen', verklaart Krajenbrink.



Kroniek van Godlinze

Zodra de drukproeven van De Kroniek van Godlinze zijn goedgekeurd gaat het boek naar de drukker. Krajenbrink verwacht dat het boek direct na de zomer verschijnt.



