Inschrijving 4Mijl van start, voor het eerst met Studentenloop

Donderdagmiddag om 12:00 uur ging de inschrijving online open. In het verleden zorgde dat voor grote drukte.

'In 2012 en 2013 waren we binnen een uur uitverkocht', schets Dijkstra. 'Maar dat is niet meer van deze tijd. Er is meer aanbod, ander aanbod ook en mensen beslissen steeds later mee te doen.'

Studentenloop

Voor het eerst kunnen studenten zich inschrijven voor een speciale Studentenloop. Daarvoor zijn tweeduizend kaarten beschikbaar.

'De studenten kunnen zich met korting inschrijven en starten allemaal in dezelfde vakken', legt Dijkstra uit.

23.000 lopers

Jaarlijks doen er in totaal zo'n 23.000 lopers mee aan het evenement. Het is daarmee het grootste hardloopevenement van de provincie.

Lopers hebben de keuze om mee te doen aan de Recreantenloop, de Wedstrijdloop, Bedrijvenloop, Jeugdloop en nu dus ook Studentenloop.

Goed doel

Het goede doel van de 33ste editie is de Stichting Walk On. Dat is de stichting van dwarslaesiepatiënt Dennis Jager uit Wagenborgen, die zelf een exoskelet-pak heeft om weer te kunnen bewegen.



Lees ook:

- 4 Mijl krijgt aparte loop voor studenten