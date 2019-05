SODM adviseert: Voorlopig geen extra zoutput in Heiligerlee

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft minister Eric Wiebes geadviseerd om voorlopig géén nieuwe zoutput te slaan in Heiligerlee. Volgens het SODM is een nieuwe zoutput realiseren op dit moment 'niet verantwoord'.

Nouryon (voorheen Akzonobel), is eigenaar van de putten. Het bedrijf wil oudere putten sluiten en een nieuwe openen, maar volgens SodM ligt er 'geen gedetailleerd sluitingsplan met goed onderbouwde analyse'.

Zolang er geen goed plan ligt, adviseert SodM om niet te beginnen aan een nieuwe put. Dat schrijft de organisatie aan minister Wiebes van Economische Zaken.

Geen nieuwe caverne

Tussen Winschoten, Heiligerlee en Westerlee zijn sinds 1954 dertien zoutputten geslagen. Eén van die putten wordt momenteel gebruikt als stikstofopslag.

Nouryon mag volgens het winningsplan uit 2009 nog één nieuwe zoutput slaan. De locatie daarvan is bekend, maar het SodM adviseert nu om daar voorlopig niet aan te beginnen.

Nieuw inzicht

Reden is een incident bij zoutbedrijf Nedmag. Dat bedrijf wint zout in Veendam, maar in 2018 ging dat mis. Het SodM over dat voorval: 'Bij dit incident is hoogstwaarschijnlijk een scheur in het dak van de caverne ontstaan bij een veel lagere druk in de caverne dan voorheen voor mogelijk werd gehouden. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten.'

SodM vervolgt: 'Als gevolg van het indicent zijn grote hoeveelheden pekel en mogelijk diesel naar ondiepere lagen gestroomd. Het zorgt voor extra, en veel sneller optredende, bodemdaling dan was voorspeld.'

Gevolgen

Nouryon wil oudere putten sluiten. Maar door het incident bij Nedmag is het de vraag of dat afsluiten van putten wel veilig gebeurt. Het SodM heeft geen vertrouwen in de huidige sluitingsplannen.

Volgens de organisatie is op dit moment geen sluitingsplan dat garandeert dat er geen gevolgen voor de omgeving zijn. 'Ook is er geen zicht op een snelle totstandkomen van zo'n plan', schrijft het SodM. De organisatie vindt dat er geen nieuwe put geopend mag worden, zolang er geen gedegen plannen liggen over het afsluiten van een put.

Reactie Nouryon

Nouryon laat weten dat het in gesprek is met het ministerie over de brief. Woordvoerder Anne van Pinxteren: 'Wij nemen de woorden van het SodM zeer serieus. Het is belangrijk dat alles veilig verloopt. Het is voor ons ook belangrijk om hiermee aan de slag te gaan.'

Het ministerie van Economische Zaken heeft nog niet op de brief gereageerd.

