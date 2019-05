Paard Goldie woont op een dak in Stad: 'Hij vermaakt zich kostelijk'

Een bijzonder aanblik is het. Het negentienjarige paard Goldie woont op de zesde verdieping van het woonlandschap De Leyhoeve in Stad. Goldie is een kunstpaard en is meeverhuisd met zijn eigenaren Bertie en Albrecht.

Bertie Prinsen en Albrecht de Jonge hebben onlangs hun intrek genomen in De Leyhoeve. Ze wonen nu in een appartement op de zesde verdieping. 'We hebben Goldie al een jaar of vijftien. Hij stond eerst op de gang, maar hij vermaakt zich kostelijk op het dak', weet Betty.

'Hij heeft hier een prachtig uitzicht!' Goldie stond in hun vorige huis, een monumentale boerderij in het Duitse Bunde, gewoon op de gang. 'Ook daar kennen ze 'een paard op de gang', maar hij staat nu buiten en dat is denk ik beter voor hem.'

Goed doel

Goldie heeft al een hoop van Europa gezien. 'Hij is in 2000 geveild voor het goede doel tijden CHIO-Aachen, daarna verhuisde hij naar België', zegt Betty. 'Wij kochten hem uiteindelijk in Darmstadt.' CHIO-Aachen is een internationale paardenshow die elke zomer in het Duitse Aken wordt gehouden.

Het paard komt uit een serie van meerdere paarden en Albrecht weet nog goed waarom ze destijds Goldie hebben aangeschaft. 'Vaak heb je demonstratiepaarden die kale kunststof modellen zijn, maar deze is anders: deze is met marmer beschildert en heeft een gouden staart en gouden manen.'

Iedereen moet een kunstpaard hebben

Hij adviseert iedereen om een kunstpaard te nemen. 'We hebben er plek voor en als je er plek voor hebt dan doe je dat.'

Bij de verhuizing naar De Leyhoeve had het stel aangegeven bij het verhuisbedrijf dat hun paard ook naar de zesde verdieping moest. 'Maar toen we hier aankwamen paste hij precies in de lift. Gewoon met zijn voeten op de grond.'