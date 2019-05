Provincie geeft twee miljoen euro voor nieuwe dorpshuizen en zorg

Een nieuw dorpshuis in Zeerijp, een zorgfestival in Appingedam en een nieuwe school in Ter Apel. De provincie Groningen steekt 2,2 miljoen euro in projecten die de leefbaarheid op peil moeten houden.

Het gaat in totaal om vijftien projecten verspreid over de provincie.

Dorpshuis Zeerijp

Zeerijp krijgt 125.000 euro voor de sloop en nieuwbouw van het dorpshuis. Sinds 2012 kampt het vijftig jaar oude gebouw met veel schade door aardbevingen. Uit onderzoek bleek dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om het pand te versterken.

Het bestuur heeft daarom besloten een nieuw dorpshuis te realiseren voor anderhalf miljoen euro. Daar komt ook een gymzaal, waar sportverenigingen en de school gebruik van kunnen maken.

Naast geld van de provincie dragen ook de NAM en de gemeente Loppersum een steentje bij. Het bestuur hoopt nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw.

Zorgfestival

Op het terrein van de voormalige strokartonfabriek De Eendracht in Appingedam wordt volgend jaar juni een zorgfestival gehouden. Zorginstellingen De Hoven (voor ouderen), De Zijlen en 's Heerenloo (gehandicapten) willen er nadenken over de toekomst van de zorg.

'Over enkele decennia is het aantal ouderen in onze provincie verdubbeld, terwijl we met minder mensen zorg moeten leveren. Met dit festival willen we nadenken hoe we ook in de toekomst voor elkaar kunnen blijven zorgen', zegt Enne Feenstra van De Hoven.

Daarnaast komt er een website en een 'innovatiekeet' op het terrein, een plek waar mensen na kunnen denken over de zorg. Op termijn willen de organisaties hier een zorglocatie vestigen, tussen de nieuwbouwwoningen in.

Nog dertien subsidies

Naast deze twee projecten zijn er nog dertien andere initiatieven die donderdag subsidie hebben gekregen van de provincie. 'Het is voor dit college de laatste keer', zegt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar.

'We hebben de afgelopen jaren vele miljoenen euro's gestoken in de leefbaarheid en ik denk dat elke euro goed is besteed.'

