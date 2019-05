Appingedam verrast door bezoek koning: 'Er zouden burgemeesters komen'

'Er komen vijf burgemeesters uit heel Nederland op bezoek', werd Rita Joustra van kindcentrum OPwierde en vier van haar leerlingen verteld. Niets was echter minder waar, want het was de koning die langskwam. En dat was een grote verrassing.

Kindcentrum OPwierde bestaat uit kinderopvang Kids2b, OBS De Vuurvlinder en CBS De Triangel.

'Ik was wel een beetje geschrokken, maar het was hartstikke leuk', zegt Richelle. Ze is één van de kinderen die een tekening heeft gemaakt waarop ze haar gevoel uit over de problemen rondom de gaswinning in Groningen.



Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord

Uitleg

'We moesten uitleggen wat we bedoelden met de tekeningen. We hebben aangegeven wat kinderen voelen bij de aardbevingen.'

De kinderen hebben hun tekeningen verzameld in een bundeltje: 'Tekenen op scheuren of opnieuw behangen?'



(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Ook directeur Joustra wist van niets. 'Ik kreeg eerst te horen dat er burgemeesters zouden komen. Het was dus een enorme verrassing voor ons allemaal.'

Joustra is trots op wat de kinderen hebben laten zien aan de koning. 'Deze kinderen vertegenwoordigen ons allemaal. Het komt recht uit het hart en een kinderhart is heel oprecht.' De koning nam alle tekeningen van de kinderen in ontvangst en nam ze mee naar huis.

Familie Knapper

Ook de Derk en Janny Knapper hadden geen idee dat de koning zou komen. 'We waren thuis omdat er burgemeesters op bezoek zouden komen', laat Janny weten. 'Het zou al bijzonder zijn als er burgemeesters zouden komen, maar als de koning langskomt is dat echt heel mooi.' Ook Derk is onder de indruk.

Beide raken er niet over uitgepraat hoe bijzonder ze zijn komst vinden. 'Toen hij het gebouw binnenstapte was iedereen stil. Het is een hele gewone en lieve, normale man en hij is bijzonder goed geïnformeerd.'

Tevreden burgemeester

Ook burgemeester Anno-Wietze Hiemstra van Appingedam kijkt tevreden terug op het bezoek. 'In een deel van het land heerst het gevoel dat alles hier wel is opgelost, maar dat is natuurlijk niet zo', zegt hij. 'Dan is het mooi dat de koning zijn interesse in toont.'

