Theaterdirecteur over plannen met de Molenberg: 'Fantastisch nieuws'

De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente verschillende scenario's onderzocht: van een kleine renovatie - zodat het gebouw er weer tien jaar tegenaan kan - tot sloop en nieuwbouw van het complex.

Blijdschap

Theaterdirecteur Daniël Wever van de Molenberg is blij dat het gemeentebestuur voor deze laatste optie heeft gekozen: 'Dit is fantastisch nieuws. Ik ben ongelooflijk blij dat er nu duidelijkheid is.'

Het gebouw komt uit 1976 en kampt met de nodige gebreken. Zo waren er regelmatig lekkages op het dak. Eén keer druppelde er regen tijdens een voorstelling van cabaretier Guido Weijers naar beneden.

Wever schaamde zich kapot en liet daarna weten regelmatig Buienradar te checken om te zien of het wel droog blijft, ook op het podium.

Na DelfSail tegen de vlakte

De bedoeling is om na DelfSail 2021 het huidige complex tegen de vlakte te gooien, mogelijk inclusief partycentrum De Bolder. De gemeente heeft een optie genomen op koop van het complex. Daarna ligt de Molenberg er twee seizoenen uit.

In die periode wil het theater optredens geven in de regio. 'De werktitel is Molenberg on tour. We willen in boerderijen, buurthuizen en op andere podia optredens geven. Dan blijf je onder de aandacht en kun je mensen vasthouden. Dan hopen we in 2023 weer open te kunnen in het nieuwe theater', zegt Wever.

Plannen uitwerken

Ook de bibliotheek en cultuurinstelling IVAK krijgen een plek in het nieuwe complex. De bibliotheek gaat tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden op zoek naar een tijdelijk onderkomen.

De komende maanden werkt het college van burgemeester en wethouders de plannen verder uit. In juli neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing om complex de Molenberg te vervangen door een nieuw cultuurcluster.

Centrumplannen

Vervanging van het theater maakt onderdeel uit van de centrumplannen voor het zuidoostelijk deel van Delfzijl, vanaf de Albert Heijn tot aan de Action. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is 10,5 miljoen euro beschikbaar daarvoor. Daarvan gaat zeven miljoen naar het nieuwe theatercomplex.

