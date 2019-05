Terug van weggeweest, beleggen in zeeschepen

Het kan weer, investeren in de scheepvaart door particulieren. Rederij Shipping Company Groningen heeft ervoor een speciaal scheepvaartfonds in het leven geroepen.

Het debacle rond de scheeps-cv's zijn ze bij Shipping Company Groningen allerminst vergeten. Maar nu de markt voor zeevracht voorzichtig aantrekt en de vooruitzichten voor reders en scheepsbouwers verbeteren, biedt dat volgens de Groninger rederij weer mogelijkheden voor kleine beleggers en mensen met wat spaargeld.

De afgelopen jaren bood de scheepvaartsector voor particulieren, die een bestemming zoeken voor hun spaarcenten, nauwelijks mogelijkheden. Er waren gewoon geen fondsen waar direct in geïnvesteerd kon worden. Iets wat een tijdje terug met de mateloos populaire beleggingen in de commanditaire vennootschap (cv) wel anders was.

Met zo'n cv-constructie konden grotere investeerders en kleine (particuliere) beleggers mede-eigenaar van een schip worden. De rendementen die werden beloofd waren flink, mede dankzij de fiscale voordelen die cv's boden.

Naar de kelder

Door de malaise die vanaf 2008 de scheepvaart hard trof, werd nauwelijks nog geld verdiend op zee. Reders als Flinter, JR Shipping, Feederlines en Hanzevast, die hun schepen via cv's hadden gefinancierd, gingen failliet en beleggers zagen hun geld, vaak bedoeld als pensioenpotje, naar de kelder gaan.

'We hebben iets nieuws willen creëren waarmee wij geld kunnen aantrekken om de groei van de rederij mogelijk te maken', zegt directeur Otto Torenbosch van Shipping Company Groningen. De rederij is de afgelopen jaren stevig gereorganiseerd en teruggegaan van zestig naar 35 schepen, maar heeft volgens Torenbosch de weg omhoog gevonden.

Reders hebben momenteel echter de grootste moeite om financiering voor hun plannen te vinden, legt Torenbosch uit. Banken zijn in elk geval niet happig. 'Een volledige financiering doen ze vrijwel niet. Wij proberen met het ShipFund ontbrekende financiering aan te vullen.'

Shipping Company Groningen hoopt via het ShipFund maximaal vijf miljoen euro binnen te halen.

Kustvaarders

Het geld dat Shipping Company met het ShipFund wil aantrekken, wordt geïnvesteerd in aanpassingen van de eigen vloot aan strengere milieuregels. Nieuwe uitstootnormen waar schepen aan moeten voldoen en bijvoorbeeld voorzieningen voor balastwater aan boord, zijn hoge kostenposten voor reders.

Ook wil de zeevaartonderneming in Duitsland schepen aanschaffen om ermee de eigen vloot weer te laten groeien. De herstructurering die de Nederlandse rederijen achter deur hebben, moet in Duitsland grotendeels nog plaatsvinden.

Torenbosch: 'Duitse reders moeten hun scheepsportefeuille afbouwen en stoten schepen af. Wij zijn vooral geïnteresseerd in hun kustvaartschepen.'

Vijf miljoen

Het ShipFund is het eerste fonds in ons land dat nadrukkelijk weer particulieren wil aanspreken, stelt Torenbosch. Particulieren kunnen een obligatie kopen waarop een rendement van 4,25 procent wordt beloofd. Omdat het fonds klein is, gebeurt beleggen in het fonds trouwens buiten het toezicht van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Anders dan bij een scheeps-cv, gaat het belegde geld niet naar één schip, maar is het bedoeld voor de financiering van de plannen van Shipping Company Groningen als geheel.

Risico's

Torenbosch onderkent de risico's van investeren in zeescheepvaart. 'Reders zijn afhankelijk van vraag en aanbod in de markt. Een handelsoorlog tussen de VS en China heeft uiteraard zijn invloed.'

Volgens Torenbosch zijn de vooruitzichten in de sector, waarin Shipping Company zit, positief. 'Wij varen met relatief kleine schepen tussen de kleinere havens. We weten dat de Europese economie en daarmee de Europese kustvaart groeit. Deze sector kent ook geen overcapaciteit zoals in de containervaart en andere sectoren. De verwachting is eerder dat het tonnage afneemt.'

Blockchainsysteem



Bijzonder is dat Shipping Company Groningen het hele administratieve proces van inleggen, registratie en identificatie via een blockchainsysteem heeft georganiseerd. Het scheelt werk omdat allerlei checks niet meer handmatig hoeven te gebeuren, maar op de achtergrond geautomatiseerd worden verwerkt.

