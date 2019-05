Hostels niet blij met verhoging toeristenbelasting: 'Verschrikkelijk!'

Hostels moeten straks 3,70 euro per gast per nacht betalen. (Foto: Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons)

Keimpe Visser, assistent-manager van het Simplon Hostel aan het Boterdiep in Stad is not amused. '3,70 euro? Wauw!', reageert hij. 'Dat is een dikke verdubbeling. Dat vind ik echt verschrikkelijk!'

Breekpunt

De jaarlijkse verhoging van de toeristenbelasting bedroeg tot nu altijd zo'n vijf à tien cent per keer. 'Daar waren we ook niet blij mee, maar dat vonden we nog tot daar aan toe', zegt Visser. 'Toen de belasting een euro werd, vonden we dat al een breekpunt.'

Punt is dat de gasten van hostels vaak worden verrast. Visser: 'Die boeken bij via booking.com, en krijgen daar dan te horen dat ze de toeristenbelasting aan de balie nog moeten voldoen. 1,45 euro betalen kan dan vaak nog net, maar 3,70 vind ik wel heel veel. Ik zou niet weten wat ik de gasten daarover zou moeten vertellen.'

Onplezierig verrast

Anika Postma van Rebel Rebel Hostel aan de Suikerlaan in Groningen is ook onplezierig verrast. 'Dat 1,45 euro gold voor hostels en campings vonden wij juist mooi, omdat dat budget-gelegenheden betreft. Maar 3,70 is wel een erg rigoureuze verhoging, zeker gezien de all-in prijs van twintig euro die wij nu rekenen. Verhoudingsgewijs is dat nogal wat.'

Postma durft nog niet te zeggen wat de gevolgen voor Rebel Rebel zullen zijn. 'Moeilijk te overzien, omdat wij pas twee jaar open zijn.'

Ik vraag me zo langzamerhand af of de gemeente eigenlijk wel ondernemers in de stad wil Nienke Sterrenburg - Eigenaresse De Helleborus

Geschokt

'Ik ben geschokt', reageert eigenaresse Nienke Sterrenburg van De Helleborus aan de Engelberterweg in Groningen. 'Ik vraag me zo langzamerhand af of de gemeente eigenlijk wel ondernemers in de stad wil.'

'Toerisme in Groningen trekt weliswaar aan', vervolgt Sterrenburg, 'maar het is nog steeds een achtergebleven gebied. Het is echt niet zo dat we doordeweeks vol zitten. We moeten woekeren met onze prijzen. Ik vraag me echt af of de gemeente zich dat realiseert.'

