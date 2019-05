Gronings duo gaat bevrijdingsroute in kaart brengen

In een jaar tijd rijden zij de bevrijdingsroute die de geallieerden bijna 75 jaar geleden aflegden. Van Londen dwars door Europa om in Berlijn uit te komen.

'We hebben als Liberation Group Europe al een lange wens voor een wandelpad van Londen naar Berlijn', weet Stoppels. 'Om dat voor mekaar te krijgen moet de route in kaart gebracht worden.'

De makkelijkste manier om die route in kaart te brengen, lag voor de hand. 'We gaan nu zelf met een bus de route rijden. Onderweg proberen we verhalen te maken met veteranen. Gewoon vragen: 'Hoe was het nou?''



Geen tentje

Het duo gaat niet een jaar lang in een tentje bivakkeren. 'Nee, we beginnen een weekje in Engeland en twee weken later pas een weekje in Normandië. Zo gaan we de hele route door.'

De bijzondere verhalen van het duo zijn te volgens via de Facebook-pagina van Europe Remembers.

