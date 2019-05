Miljoenenbezuiniging WIJ-teams: Minder managers en zorgkosten verlagen

De onrust onder de hulpverleners van het WIJ-team was groot toen ze hoorde dat het gemeentebestuur ruim 3 miljoen euro wilde bezuinigen op het WIJ-team. De voorzitter van de ondernemingsraad luidde de noodklok. Volgens WIJ-directeur Mirjam Kuin is de rust inmiddels weer teruggekeerd.

'Ik heb de woorden van de OR-voorzitter ook gehoord', zegt Kuin daags nadat de OR naar buiten trad. 'Maar die woorden zijn uitgesproken toen dit verhaal nog niet bekend was.'

Minder zorgkosten

Want om de bezuinigingen te realiseren zal er weliswaar op de organisatie bezuinigd worden, maar het overgrote deel zal verwezenlijkt moeten worden door minder zorgkosten te maken. Stadjers kunnen voor elke vorm van hulp- en zorgondersteuning terecht bij WIJ. De teams zij in 2015, tegelijk met de zorgtransitie, in het leven geroepen om de kosten in de zorg naar beneden te brengen.

WIJ-medewerkers sturen inwoners niet gelijk door naar een zorgaanbieder, maar kijken eerst of de zorg geboden kan worden op een goedkopere manier. Die werkwijze moet leiden tot minder doorverwijzingen, dus tot minder hoge zorgkosten.

Van elf naar acht locaties

'We gaan verminderen in het aantal managers. Ook gaan we een aantal locaties sluiten. Mensen kunnen nu binnenlopen in elf locaties, dat worden er acht. We gaan meer met inloopmomenten en spreekuren werken', aldus directeur Kuin.

Het grootste deel van de bezuinigingen moet dus behaald worden door de zorgkosten te drukken. 'We gaan goed kijken waar nu nog dure of onnodige zorg geleverd wordt. Ik ken een gezin waar acht hulpverleners over de vloer komen. We moeten kijken of zoiets nodig is.'

Meer aandacht aan ondersteuning

Zo wordt er meer aandacht geschonken aan de ondersteuner jeugd en gezin die bij de huisartsen zit. Die voorkomt volgens Kuin dat mensen worden doorverwezen naar specialistische zorg, wat zorgt voor hogere kosten. 'Ook gaan we investeren in de eerste gesprekken die we voeren met inwoners. We willen sneller de zorgvraag kunnen achterhalen. Daar kunnen we nog wat winnen.'

Toch sluit Kuin niet uit dat er gedwongen ontslagen zullen vallen, ze zegt nog niet in beeld te hebben om hoeveel ontslagen het gaat. WIJ heeft in totaal 500 medewerkers in dienst.

