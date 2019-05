Slachtoffer dodelijke steekpartij in Stad komt uit Midwolda

De 27-jarige man die dinsdag met fatale afloop werd neergestoken bij het Jaagpad in Groningen is Hidde Bergman uit Midwolda. Hij woonde in de stad Groningen en was mogelijk aan het sporten, toen hij om het leven werd gebracht.

Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTV Noord.

Donderdagavond is een deel van de leden van atletiekvereniging Aquilo in Winschoten op de hoogte gebracht van het nieuws. Bergman was jarenlang lid van en jeugdleider bij de vereniging.

Moeilijk te identificeren

Omdat Bergman aan het sporten was en verder niets op zak had, had de politie in eerste instantie moeite om hem te identificeren. 'Hij is uiteindelijk geïdentificeerd door een vriend die bij de politie werkt', zegt één van de bronnen.

Een team van twintig rechercheurs is bezig met de zaak. De dader van het geweldincident is nog altijd voortvluchtig.

'Liefste jongen van de wereld'

Bronnen reageren geschokt op het nieuws. 'Ik kan het niet geloven. Dit is bizar, echt niet te bevatten. Hidde was de liefste jongen op aarde', laat één van hen weten. Een andere bron spreekt van 'een misselijk gevoel'.

Alle scenario's

De politie onderzoekt meerdere scenario's. 'We houden rekening met alle scenario's, wij kunnen nog niks uitsluiten. Eén van de scenario's die wij onderzoeken is dat de 27-jarige man een willekeurig slachtoffer is', zegt woordvoerder Paul Heidanus.

