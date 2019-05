Commissie Van Rijn onder vuur: 'Wie niet snel afstudeert, wordt beloond'

Voorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool in Groningen is niet te spreken over de adviezen van de commissie Van Rijn.

De commissie onderzocht hoe het onderwijs in de technische en de exacte wetenschappen kan worden verbeterd, maar Pijlman vindt dat de commissie voor het hoger beroepsonderwijs geen enkel inhoudelijk advies geeft.

Herverdeling

Voor de universiteiten kwam de commissie met een herverdeling van de financiën. 'Heb je niet zo veel techniek? Dan moet je wat inleveren. Heb je veel techniek? Dan krijg je er wat bij', weet Pijlman, die constateerde dat het advies voor het hbo heel anders in elkaar steekt.

'De commissie vindt dat het hbo een heel ander probleem heeft, omdat hbo-studenten in de Randstad langer studeren en dat kosten met zich meebrengt. Daar moet volgens de commissie wat aan gebeuren', weet Pijlman.

'Techniek is de toekomst'

Maar bij hogescholen in de regio speelt dat probleem niet. Die zouden die kosten volgens de commissie zelf moeten kunnen ophoesten. En dat is tegen het zere been van de Hanze-voorman. De Hanzehogeschool zou dan jaarlijks 3,5 miljoen euro minder krijgen.

'Techniek is voor de toekomst van Noord-Nederland ontzettend belangrijk. Of het nou om ict-deskundigen of ingenieurs gaat, we leiden ze allemaal op en er is een enorme vraag naar. De opleidingen zijn duur, want je moet enorm investeren voor nieuwe technieken. En ja, wij hadden erop gerekend dat dat met een financiële bijdrage wat makkelijker zou worden.'

'Maar nu is de uitkomst: 'Allemaal mooi wat jullie doen, maar je levert maar in', schetst hij. 'En wat wij inleveren, gaat vervolgens naar de Randstad', vult Pijlman aan.

Krimp

Volgens de voorzitter van de Hanzehogeschool laat de commissie Van Rijn aan zich voorbij gaan dat regio's als Friesland, Groningen, Twente, Limburg en Zeeland ook te maken krijgen met krimp. Pijlman: 'En we staan al onder druk. Dat is in de Randstad helemaal niet het geval.'

Hij baalt er dan ook van dat de Hanze één van de hogescholen is die wordt afgerekend op het gegeven dat studenten sneller afstuderen dan in West-Nederland. 'En degene die niet snel afstudeert krijgt nu een beloning. Dat is een merkwaardig fenomeen', meent Pijlman.

Advies bijstellen

'Ik erken dat studenten in de Randstad slechter voorbereid zijn op een studie in het hoger onderwijs, daarom meer tijd nodig hebben en je daar wat aan moet doen. Maar het is onzinnig om hogescholen buiten de Randstad dan juist middelen af te nemen.'

Donderdag sprak Pijlman al met een aantal collega's over het advies van de commissie, waarbij ook de vereniging hogescholen een belangrijke rol speelt. 'We praten daarnaast ook nog met Kamerleden en ministers zelf. We hopen dat dit advies bijgesteld wordt', aldus Pijlman.

