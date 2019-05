Lopend Vuur: Ik ga naar de stembus voor de Europese verkiezingen

We hebben niet altijd zicht op wat zich in Europa afspeelt, maar ook voor Groningen zijn die verkiezingen niet onbelangrijk. Over bijvoorbeeld landbouwbeleid, klimaat, migratie en de energietransitie worden in Brussel - ook voor ons - belangrijke besluiten genomen.

Nederland heeft in het Europees parlement 26 van de 751 zetels. Daar kunnen na een Brexit nog drie zetels bij komen.

Stemmen is in Nederland een verworven recht. Ga jij ook stemmen volgende week? Heb je interesse in deze verkiezingen of is het een ver-van-je-bed-show?

