Dit weekend in Groningen: Dou mor normoal, badeendjes en poffert

Heb je al weekendplannen gemaakt? Er is weer van alles te doen in onze provincie. We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

Poffert, poffert en nog eens poffert

De zoektocht naar de lekkerste of origineelste poffert: dat is waar het zaterdag allemaal om draait bij de vierde Grunneger Poffertdag in Winsum.

Wil je zelf nog een poffert bakken in de hoop op een prijs, dan kan dat. Tussen 10:00 en 12:00 uur kan je hem dan inleveren om te laten beoordelen. Vooraf opgeven is niet nodig.

Natuurlijk kan je ook zelf poffert proeven en kopen. Drumfanfare Avanti is ook van de partij, voor de kinderen staat er een springkussen. Bovendien is er ook nog een streekmarkt in het dorp. Locatie: Hoofdstraat Obergum.



Zo verliep Grunneger Poffertdag twee jaar geleden:



Kijken bij de dierenambulance

Dierenambulance Groningen aan de Friesestraatweg 199A heeft zaterdag de jaarlijkse open dag. Als je benieuwd bent wat de mensen die op de dierenambulance zitten allemaal doen, heb je nu de kans om dat te zien en horen.

De dag begint met een roofvogelshow, later is er ook nog een papagaaienshow, een opblaasbare hindernisbaan en Clown Joepie doet zijn best om de kinderen te vermaken.

De open dag begint om 11:30 uur en duurt tot 16:00 uur.

Badeendjesrace

Wie zaterdag bij het Paterswoldsemeer is, zal misschien wel even vreemd opkijken. Want in het water bij het Scandinavisch Dorp is tussen 13:00 en 15:00 een badeendjesrace voor het goede doel.

Duizenden badeendjes gaan te water, elk eendje is gekoppeld aan een lotnummer. De opbrengst is voor de inrichting van de Familie De Boer-huizen voor de Stichting Vrienden van het UMCG. Daar kinderen die voor kanker behandeld worden en een protonenbehandeling krijgen samen met hun familie logeren.



Boksles van de meester

Noordelijke boksers en sportfans opgelet: Arnold Vanderleyde geeft zondag in Appingedam een boksclinic. Die begint om 11:00 uur, in sporthal Eelwerd.

Vanderleyde is niet de eerste de beste. Hij veroverde in 1984, 1988 én 1992 een bronzen medaille bij de Olympische Spelen. In 1991 werd het zwaargewicht Sportman van het Jaar.

Vanderleyde tijdens zijn carrière (Foto: ANP)



Nostalgische draaiorgels

Over Landgoed Nienoord galmen zondag de klanken van nostalgische draaiorgels. Tussen 11:00 en 17:00 uur komen orgeldraaiers van de Kring van Draaiorgelvrienden naar Leek, om daar hun orgels te laten zien en horen.

Dans-, straat- handdraai- concert- en kermisorgels: ze zijn er allemaal. En de toegang is gratis.

Draaiorgel 'De Mortier'



Dou mor normoal!

'Het festival waar je kan ruiken en proeven, kijken, doen, en beleven en niks gek is', dat is volgens de organisatie het Dou mor normoal festival in Vlagtwedde.

Dat wordt zondag tussen 11:00 en 17:00 gehouden aan de Barlagerachterweg 2 in Vlagtwedde. Het is de tweede editie. Toegang is gratis.

Wat je zoal kan verwachten? Kleding passen van biologische en natuurlijke materialen, proeven van seizoensgerechten en een rustgevende voetreflexbehandeling onder meer.

Veel plezier dit weekend!