Dit Was De Week: 'In één keer ben je alles kwijt'

Een vuurzee legde dinsdagavond het populaire restaurant Waddengenot aan Zee in de as. Diezelfde avond werd in de buurt van het Zernike-terein in Stad een 27-jarige man uit Midwolda neergestoken.

In Dit Was De Week praten we je elke zaterdag bij over het belangrijkste nieuws.

Waar is de dader?

Een 27-jarige man uit Midwolda is dinsdag om het leven gekomen bij het Jaagpad in Stad, in de buurt van het Zernike-terrein. Het slachtoffer was aan het hardlopen toen hij werd neergestoken. De dader - een man met Zuid-Europees uiterlijk - is nog altijd voortvluchtig.

Naar aanleiding van de steekpartij waarschuwen sportverenigingen op het Zernike hun leden om niet alleen te fietsen.



In rook op

Lijdzaam toekijken hoe je levenswerk in vlammen opgaat. Veel meer kon Anita Klont dinsdagavond niet doen toen een grote brand restaurant Waddengenot aan Zee in de as legde.. De brand ontstond in de keuken. Alle 25 gasten konden veilig naar buiten komen, maar de ravage is groot.

'Wij schrokken ook enorm. Je denkt dit kan niet waar zijn. Maar dat was het wel', vertelt de moeder van Anita, die ook bij de brand stond. 'Ik krijg tranen in de ogen, het is gewoon verschrikkelijk. Zo'n mooi bedrijf, het liep zo mooi en dan in één keer ben je alles kwijt.'



Niet zwichten voor dreiging

'U moet rekening houden met zeer onaangename ervaringen voor u en uw personeel en dat op al uw projecten, dus ook reeds gerealiseerde projecten, waar ook gevestigd.' Dat viel te lezen in een nieuwe dreigbrief van anti-windmolenactivisten aan het adres van Innogy, het bedrijf dat Windpark N33 bij Meeden ontwikkelt. Het is de tweede keer dat het bedrijf zo'n brief krijgt.

De activisten hebben bovendien een 'zwartboek' samengesteld waarin nog meer bedrijven op de korrel worden genomen. Een woordvoerder van Innogy laat weten geschrokken te zijn, maar ziet geen aanleiding om zich uit de bouw van het windpark terug te trekken.

Blauw bloed op bezoek

Hoog bezoek in Appingedam donderdag. Niemand minder dan Koning Willem-Alexander sprak in Opwierde-Zuid met gedupeerden van de gaswinning. Zijn komst werd tot het laatste moment geheim gehouden, dus de verrassing bij aankomst was des te groter.



Kom maar op met die Lelylijn

'Binnen een uur in Amsterdam, dan verandert er echt wat.' VNO NCW-voorzitter Hans de Boer zwengelde dinsdag de discussie over de Lelylijn nog maar eens aan. Dat is de snelle spoorverbinding tussen Groningen, Heerenveen, Lelystad en Amsterdam. De kosten - drie á vier miljard euro - zijn volgens De Boer het probleem niet. 'Het ding kan zichzelf bedruipen. Ik reken op een opbrengst die gaat richting tien miljard.'

Heeft hij een punt? We vroegen het aan onze Beter Weters.



Examenstress

Dat was even slikken voor zeven vmbo-leerlingen van Het Hogeland College. Ze moeten een examen overmaken omdat ze per abuis de toets van 2018 kregen voorgeschoteld. Het betrof een digitaal examen. Per abuis werd echter de verkeerde software op zeven computers geïnstalleerd. De Onderwijsinspectie ziet het als een vergissing. De leerlingen mochten het examen vrijdag opnieuw maken.



De Slotplaat

Van alle paarden in de stad, geniet Goldie ongetwijfeld van het beste uitzicht: op het dak van woonlandschap De Leyhoeve. Goldie is dan ook geen gewone knol, maar een met marmer en goud versierd standbeeld.