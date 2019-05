Sportverenigingen waarschuwen leden na dodelijke steekpartij: 'Fiets niet alleen'

'We dringen er bij jullie op aan om de komende tijd voorzichtig te zijn bij het fietsen van en naar de trainingen in het Willem-Alexander Sportcentrum', luidt de waarschuwing die basketbalvereniging De Groene Uilen in een interne mail rondstuurt.

Niet alleen fietsen

Veel studenten fietsen na hun training op het sportcomplex via het Jaagpad naar huis. Leden van De Groene Uilen wordt aangeraden niet alleen te fietsen. 'Of probeer op zijn minst de hoofdwegen te nemen, in plaats van de afgelegen paadjes.'

'Wij sporten namelijk tot elf uur 's avonds op het terrein', zegt bestuursvoorzitter Esther de Boer van De Groene Uilen.

Omdat de vereniging ook internationale leden heeft, heeft het bestuur een Engelstalige mail rondgestuurd.



De interne mail met de waarschuwing



In de mail wordt gesproken van meerdere incidenten. Volgens De Boer gaat dit om eerdere gevallen waarbij leden last hadden van rondhangende jongeren. Er is niets bekend over andere geweldsdelicten.



Opletten

Andere sportclubs praten hun leden bij tijdens de training of op wedstrijddagen. 'Wij gaan het zondag extra benadrukken', zegt Boudewijn Groosman van voetbalvereniging GSAVV Forward. 'We gaan er heel erg op letten dat niemand in zijn eentje weggaat.'

Tennisclub

Ook de Groninger Studenten Tennis Club waarschuwt haar leden. De velden van de club liggen bij het sportcentrum van de Aclo, achter het Jaagpad.

'Zorg de aankomende tijd (zoals eigenlijk altijd al gebeurt), dat je niet alleeen naar het park fietst, maar ook niet alleen naar huis.'

Identiteit slachtoffer bekend

De man die dinsdag slachtoffer werd van de steekpartij bij het Jaagpad is de 27-jarige Hidde Bergman uit Groningen. Hij was aan het sporten toen hij om het leven werd gebracht.

Volgens de politie was Bergman mogelijk een willekeurig slachtoffer, maar sluit geen enkel scenario uit. De dader is nog altijd voortvluchtig.

