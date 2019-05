Grensverhalen: Astrid Brouwer is Duitse van beroep

Aan stagiaire Karen Hochmuth vertelt Astrid haar 'grensverhaal'.



Liefde voor het water

Astrid Brouwer, afkomstig uit het Rijnland, ontmoet haar Nederlandse man in de zomer van 2007. Op Borkum waar Brouwer vaak en graag haar vakantie doorbrengt, geven zij en haar vriend elkaar twee jaar later het ja-woord.

Astrid en haar man hebben een sterke band met het water. Tegenwoordig woont het echtpaar in een sfeervol huis dicht bij een kanaal in Veendam. Astrid werkte in Duitsland al als pedagoog en in Groningen maakt ze een nieuwe start.

'In het begin durfde ik geen Nederlands te spreken', vertelt Astrid. 'Dus ik luisterde gewoon en maakte kennis met de taal. Mijn man probeerde me te motiveren om meer Nederlands te spreken. Toen heb ik een test gedaan om mijn kennis van het Nederlands te checken en die toonde aan dat ik mezelf volledig onderschat had'.



Talenknobbel

Brouwer blijkt talent te hebben voor talen. Eerst gaat ze aan de slag als technisch vertaler in de Eemshaven. Daarnaast leert ze de Groningse en Drentse dialecten om in contact te komen met de lokale bevolking en goed te integreren. 'Maar op een gegeven moment kreeg ik het idee dat ik eigenlijk meer met m'n talent zou moeten doen', zegt Astrid.

Ongeveer tegelijkertijd stapt haar man, die 25 jaar als journalist in Groningen en Drenthe werkte, over op marketing. 'Van hem kreeg ik een soort privéles over marketing', lacht Astrid en voegt eraan toe, 'Ik vond het onderwerp erg interessant'.

Tijdens haar werk als technisch vertaler ontdekt ze al dat vertalen niet alleen vertalen is.

'Het houdt meer in dan herformuleren', legt zij uit. Uiteindelijk besluit ze om haar sterke punten, taal, marketing en cultuur, samen te voegen. Ze richt haar eigen adviesbureau op en wordt in 2011 zelfstandig ondernemer. 'Ik ben nu Duitser van beroep.'

Meeting bij de Social Media Club in Groningen

Succesvol concept

Het concept om Nederlanders die zakenrelaties met Duitsland willen aangaan een 'aha-ervaring' te geven, blijkt succesvol. Maar wat is precies zo'n ervaring? Astrid heeft allerlei voorbeelden: 'Het begint met heel eenvoudige dingen'. Bijvoorbeeld dat het ongelooflijk belangrijk is om te weten hoe een Duitse zoekopdracht op Google werkt als je online wilt verkopen of adverteren. De manier om te googelen verschilt.'

'Verder is het goed voor ondernemers om te weten wat toeristen uit Duitsland aantrekt. Dat geldt vooral voor ondernemers die gokken op dagtoeristen. Het kan bijvoorbeeld de moeite waard zijn om het menu van je restaurant of café aan te passen'.

Cultuur en creativiteit

Het werk van Astrid Brouwer is zeer veelzijdig. Maar hoe ziet het privéleven van de inmiddels vijfvoudige grootmoeder eruit? 'Ik schilder graag', zegt Astrid, wijzend op een acrylschilderij dat nog niet af is. En er zijn meer bezigheden. 'Ik hou van reizen. Het leert me veel over culturele verschillen. Ik hou van talen, gewoonten, eten en musea.'

Brouwer met haar kleinkinderen

Tafeldame

En tot slot is Astrid ook vaste gast in het TV Noord programma Noord Vandaag, vooral als het gaat over grensoverschrijdende onderwerpen. 'Dat is altijd erg leuk! Voor de eerste show was ik heel nerveus, maar inmiddels voelt het vertrouwd', besluit ze.

