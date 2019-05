Toezichthouder vraagt Wiebes om extra geld

Voor dit jaar vraagt het SodM 1,7 miljoen euro extra van de minister voor onder meer het toezicht in Groningen. Het geld is nodig omdat het SodM meer taken heeft gekregen, zo stelt een woordvoerder.

Meer mensen en middelen

'De Gaswet is uitgebreid, de Mijnbouwwet is uitgebreid en we houden ook toezicht op windenergie op zee. We verwachten de komende jaren extra mensen en dus middelen nodig te hebben in verband met de toenemende taken en de handhaving.'

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft nog geen toezegging van de minister dat het geld er ook komt: 'We zijn hierover nog in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.'

Gas- en zoutwinning

Donderdag publiceerde het Staatstoezicht op de Mijnen haar jaarverslag over 2018. De toezichthouder heeft daarin onder meer aandacht voor de gaswinning en de zoutwinning in Groningen.

