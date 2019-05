Toeristische ondernemers in Ten Boer vrezen toeristenbelasting: 'Dit is echt een ramp'

Ondernemers in de toeristische sector in Ten Boer zijn boos over de invoering van toeristenbelasting. Ze vrezen dat het ze vele duizenden euro's gaat kosten.

De stad Groningen kende al toeristenbelasting en na de herindeling wordt die ook ingevoerd in Ten Boer. Daar werd die belasting nog niet geheven. De prijzen gaan als het aan de gemeente Groningen ligt bovendien omhoog, met ingang van volgend jaar.



'Best wel vreemd'

'Realiseert de gemeente zich wel dat het door de herindeling een stuk platteland onder de hoede heeft gekregen?', vraagt Gerande Sikkema zich af. Ze runt met haar man een bed & breakfast in Sint Annen. 'Het is best wel vreemd om de tarieven uit de stad één-op-één aan het platteland door te berekenen. Dit is echt een ramp.'

In de plannen die er liggen moeten toeristen die een bed & breakfast in de voormalige gemeente Ten Boer bezoeken 3,70 euro per nacht gaan betalen.

'Niet tof'

'De gemeente zegt dat wij het mogen doorberekenen aan de toerist. Maar daardoor krijg je een prijsverschil met onze buren of concurrenten, hoe je het maar noemen wilt. En dat vinden we niet tof. Daar wordt of niks geheven, of een maximum van 1.30.'

Doorberekenen aan de klant ziet Sikkema niet zitten. 'Wij staan op verschillende vergelijkingssites waar geselecteerd wordt op prijzen. En als wij ineens duurder gaan worden per nacht, ten opzichte van vergelijkbare accommodaties, dan kiezen mensen eieren voor hun geld. En als we het niet gaan doorberekenen, gaat het volgens onze berekeningen een kwart van de nettowinst kosten. Dat is zo'n 6000 euro.'

De ondernemers in Ten Boer zijn per brief geïnformeerd over de plannen. 'De beslissing moet nog vallen, vandaar dat wij ons verhaal willen doen. We zoeken ook contact met verschillende fracties in de raad.'

Niet afschrikken

De gemeente Groningen denkt dat de gevolgen wel mee zullen vallen: wethouder Paul de Rook verwacht dat de verhoging de toeristen niet zal afschrikken om naar Ten Boer te komen, zo laat zijn woordvoerder weten.

