'We zochten vrouwen die tegen de stroom in gaan, zoals Aletta Jacobs'

Voor de serie 'Aletta Reist' trad journaliste Step Vaessen in de voetsporen van Aletta Jacobs. Voor deze vijfdelige historische reisserie bezocht Vaessen dezelfde landen als de Groningse bij haar wereldreis in 1911 en 1912.

Jacobs maakte de reis als onderdeel van haar strijd voor het vrouwenkiesrecht, dat dit jaar honderd jaar geleden door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Vrouwen zonder grenzen

Haar zoektocht naar de 'Aletta's van nu' bracht Vaessen in vijf landen. Ze ging op pad met een duidelijk doel.

'We zijn op zoek gegaan naar vrouwen die geen grenzen kennen, die tegen de stroom in gaan. Precies zoals Aletta ook deed in 1912, en de hele periode ervoor en erna bij haar strijd voor het vrouwenkiesrecht.'

Aletta Jacobs en Carrie Chapman Catt tijdens op het station van Manilla in 1912 (Beeld: Collectie IAV-Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis)



Strijd tegen Zuma

Vaessen kwam op haar reis veel mooie voorbeelden van sterke vrouwen tegen.

'Eentje die er boven uitspringt is een Zuid-Afrikaanse vrouw die zich als parlementslid van het ANC openlijk verzette tegen de kwalijke zaken van toenmalig president Jacob Zuma. Onder andere een verkrachtingszaak. Daardoor is ze haar positie in het ANC kwijtgeraakt. Ze heeft heel veel dreigementen over zich heen gekregen, maar gaat stug door. Een groot voorbeeld dus.'



Israël is het enige democratische land waar je alleen via je religie kan trouwen. Dat geeft vrouwen een moeilijke positie Step Vaessen - Journaliste

Vrouwen in het nauw

In de uitzending van komende zondag staat de positie van vrouwen in Israël centraal. Ook die verhalen hebben indruk op Vaessen gemaakt.

'Dat is het enige democratische land waar je niet voor de wet kunt trouwen, maar alleen via je religie. Dat geeft vrouwen een beperkte en moeilijke positie. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zomaar scheiden.'

Eye opener

De eerste aflevering van Aletta Reist was afgelopen zondag te zien en ging over vrouwen in Indonesië. Volgens Vaessen stroomden de positieve reacties daarna binnen.

'Veel mensen weten wel dat Aletta Jacobs de eerste vrouwelijke arts was en streed voor vrouwenkiesrecht, maar niet dat ze in 1911 op een boot is gestapt naar Afrika, het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Dat was wel een eye opener. Ook wilden we laten zien dat het beeld dat mensen van een land hebben, heel anders kan zijn.'

Lees ook:

- Honderd jaar vrouwenkiesrecht gevierd in Stad

- Memorabilia van strijd voor het vrouwenkiesrecht in Groninger Museum