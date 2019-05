Songfestivalfan: 'Zwitserland is onze grootste concurrent'

'Je wilt het bijna niet jinxen door het hardop te zeggen, maar ik heb er echt heel veel vertrouwen in', zegt hij.

Scholtens ziet een ontwikkeling bij de bookmakers die je volgens hem niet vaak ziet. 'Vaak staat een land lange tijd bovenaan. Dan zie je dat het na de halve finales bij elkaar kruipt.'

Zo kreeg je voor iedere euro die je voor de halve finale inzette op Nederland 2,70 euro terug. Als je gokte op nummer de 2 bij de bookmakers, Rusland, kreeg je 4,5 euro terug voor 1 euro.

'Nu staat Australië tweede. Daar krijg je al 8 euro voor een ingezette euro als ze winnen. Nederland is gedaald naar 1,90. Het verschil is echt gigantisch geworden.'

Als je op San Marino inzet, krijg je 251 euro terug trouwens, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik kan duizend betere dingen verzinnen dan dat doen.'

Met welke landen moeten we rekening houden?

'Als je naar de reacties in de zaal kijkt, dan zie je dat met name die jongen uit Zwitserland met dat Rick Martin-liedje echt hele goede reacties kreeg. Die is ook gestegen bij de bookmakers.'

'Ook die jongen van Azerbeidzjan heeft een goed liedje. Die zouden zomaar meer stemmen kunnen halen bij de televoters dan bij de jury.'

Een ander door kenners genoemde concurrent is Zweden, al lijkt dat land weg te zakken in de voorspellingen. 'Dat vind ik logisch. Het is een typisch songfestivallied, maar je hebt 'm ook al honderd keer gehoord.'

'Ik denk dat de kijker langzamerhand wel klaar is met Zweden dat een perfect gefabriceerd liedje stuurt.'

'Als je een mainstream muziekluisteraar bent en je stemt op wat lekker op de radio is, dan stem je op Azerbeidzjan, Zweden of Zwitserland. Als je meer van het stemmige, bombastische en intens emotionele bent, dan gaat het meer tussen Rusland en Nederland.'



'Waar Duncan het doet vanuit het kleine, daar zet Rusland alles in om die emotie op te roepen. Ik denk dat veel mensen of in het ene of in het andere genre zitten. Ik denk eigenlijk dat Zwitserland onze grootste concurrent is.'

De top-5

Scholtens komt wikkend en wegen tot deze top vijf:

1. Nederland (Duncan Laurence - Arcade)



2. Zwitserland (Luca Hänni - She Got Me)



3. Australië (Hate Miller-Heidke - Zero Gravity



4. Rusland (Sergey Lazarev - Scream)



5. Azerbeidzjan (Chingiz - Truth)



Winst dus

Als de voorspelling van Scholtens uitkomt, wint Duncan Laurence en wordt het evenement volgend jaar in Nederland gehouden. Een unieke kans voor de fan, die nog nooit bij het songfestival aanwezig was.

'Het lastige is: koop je een kaartje voor de halve finale van Nederland of de finale? We hebben een paar inzendingen gehad waarvan niet zeker was of ze de finale zouden halen. Dan is het vrij sneu om een kaartje te kopen voor een finale waar je niet in staat.'

'Ik wilde dit jaar naar Israël, maar een kaartje kost vierhonderd euro. Dan moet je er nog naartoe en een hotel boeken.'

Volgend jaar zou de uitgelezen kans kunnen zijn voor Scholtens om eindelijk naar zijn geliefde festival te gaan. 'We zijn als organiserend land dan automatisch geplaatst voor de finale. Dat is heel veilig kaartjes kopen. Haha. Die kans ga ik niet proberen te laten liggen, maar er zal een enorme run op kaarten zijn.'

Maar laten we niet te hard van de stapel lopen. Eerst zaterdag nog. Dan moet het echt gebeuren voor Duncan Laurence in Tel Aviv. Hij kan de opvolger worden van Teach-In, dat in 1975 de laatste Nederlandse winnaar van het songfestival werd. Overigens had het winnende nummer 'Dinge-dong' destijds een Gronings tintje. Stadjer Wil Luikinga was een van de drie schrijvers.

Nederland is als twaalfde van de 26 landen aan de beurt. 'Het is wel prettig dat we tussen Griekenland en Cyprus zitten', vindt Scholtens.

'Want het meisje van Cyprus voor ons zingt niet zo heel goed, maar probeert er wel een zomers hitje van te maken. Dat wij daarna zijn met onze zuivere zang en intensieve emotie... dat gaat wel goedkomen. Uiteindelijk zie je toch wel vaak dat als je een clear winner hebt, het niet zo veel uitmaakt wanneer je aan de beurt bent.'