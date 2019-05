Niet Wiebes, maar Ollongren wordt verantwoordelijk voor nieuw versterkingsinstituut

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken wordt verantwoordelijk voor het nieuwe versterkingsinstituut waar ook de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in opgaat. Dat is vrijdag besloten in de Ministerraad.

Ollongren gaat als minister van Binnenlandse Zaken onder meer over de gemeenten en de provincies én over woningbouw. Het is logisch om het versterkingsinstituut dan ook bij haar onder te brengen, zo is de lezing. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken blijft verantwoordelijk voor de veiligheid in het aardbevingsgebied.

Afspraken van maart

De Ministerraad gaf vrijdag een akkoord op de uitwerking van afspraken die de ministers Wiebes en Ollongren in maart hebben gemaakt met bestuurders van de bevingsgemeenten en de provincie. Toen zijn de bestuurlijke verantwoordelijkheden al besproken.

Rol uitgespeeld

Het nieuw op te richten versterkingsinstituut moet zorgen voor een snellere aanpak bij de versterking. De gemeenten worden opdrachtgevers van dat instituut. De rol van de NAM als opdrachtgever van het Centrum Veilig Wonen (CVW) is daarmee ook uitgespeeld.

Meer tempo gewenst

Met één centrale uitvoeringsorganisatie verwacht minister Wiebes - die dus verantwoordelijk blijft voor de veiligheid - meer tempo te kunnen maken bij de versterkingsaanpak. Feit is echter dat de lokale en regionale bestuurders - net als hun inwoners - juist weinig tempo in de versterking zien sinds Wiebes heeft besloten tot een andere versterkingsaanpak.

De Groninger bestuurders stuurden daar niet voor niets een alarmerende brief over naar toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Leidende rol

De gemeenten krijgen met de nieuwe afspraken een leidende rol in de versterking. Zij kunnen de versterking dan zoveel mogelijk proberen te combineren met lokale plannen voor stads- en dorpsvernieuwing. In de brief aan het SodM geven de gemeenten echter aan dat ze nog niet tevreden zijn over de manier waarop dat tot nu toe gaat.

