Groningen wil compensatie waardedaling 12.000 te versterken woningen

Dat schrijven ze in reactie op het advies dat de Commissie Waardedaling uitbracht aan de minister. Dat advies noemen ze 'een redelijke basis', maar gemeenten en provincie hebben dus nog wel een aantal opmerkingen.

Koppeling aan postcode

Zo willen ze ook dat het rekenmodel dat gebruikt wordt om de waardedaling te berekenen aangepast wordt. Dat gebeurt nu op basis van postcodegebied. Volgens de provincie en gemeenten moet er echter meer rekening worden gehouden met individuele kenmerken dan de Commissie Waardedaling voorstelt.

Delfzijl

Ook willen gemeenten en provincie dat er een betere oplossing komt voor te versterken woningen in de gemeente Delfzijl. Het advies van de commissie voor Delfzijl wordt 'niet werkbaar' genoemd. Het door de commissie voorgestelde schadepercentage van drie procent is te laag, staat in het verzoek aan de minister.

'De woningmarkt in Delfzijl is echter zwaar getroffen door de aardbevingen. Er is bovendien sprake van een versterkend effect van aardbevingen bovenop de krimp. Dit heeft grote effecten op de huizenprijzen in Delfzijl', valt te lezen in de brief.

Het volledige verzoek van de regio aan Wiebes is hier te lezen.

