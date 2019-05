111 plekken in Stad die je volgens schrijver Dick Vos gezien moet hebben

New York had er een, Berlijn en Liverpool ook en vanaf vandaag heeft Groningen er ook een. Een boek in de serie 111 Plekken die je gezien moet hebben.

Journalist en fotograaf Dick Vos beschrijft in het boek onder meer het leugenbankje aan de Noorderhaven, de kop van Jut in het Universiteitsmuseum, Huis de Beurs aan de Vismarkt. De andere vergelijkbare boeken zijn door andere schrijvers gemaakt.



Dick Vos (1967) is een geboren en getogen Stadjer die tegenwoordig in Leeuwarden werkt en woont. Voor het boek liep hij wekenlang langs alle straten en steegjes van zijn geboortestad. 'Al lopend kom je bijzondere en aparte dingetjes tegen in de stad', vertelt de schrijver. 'Het was een soort ontdekkingsreis. Ik had bijvoorbeeld nog nooit het leugenbankje aan de Noorderhaven gezien.'

Minder bekende informatie

Behalve veel onbekende plekken beschrijft Vos ook een aantal overbekende. 'Als je aan Groningen denkt, denk je aan de Olle Grieze', constateert Vos. Maar in plaats van de ontstaansgeschiedenis of de hoogte van de toren te beschrijven, maakt Vos een eigen keus.

'Ik beschrijf de beelden die in de westmuur van de kerk in zijn aangebracht', de beelden stellen Sint Martinus, Rudolf Agricola en de blinde bard Bernlef voor.

De echte kop van Jut

Gevraagd naar wat hij zelf een van de bijzonderste plekken in de stad vindt, hoeft hij niet lang na te denken. 'Iedereen kent de kop van Jut die op de kermis staat, zo'n ding waar je heel hard op moet slaan. Maar een afgietsel van de echte kop van Hendrikus Jacobus Jut staat in het Universiteitsmuseum.'

In 1872 vermoordde Jut in Den Haag een rijke vrouw. Hij stierf in de gevangenis waarna zijn lichaam ter beschikking werd gesteld aan de Rijksuniversiteit hier in Groningen.

111 Plekken in Groningen die je gezien moet hebben van Dick Vos is vrijdagmiddag gepresenteerd in boekhandel Van der Velde in Groningen. Het boek is uitgegeven door Thoth uit Bussum.