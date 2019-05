Buijs legt druk bij Vitesse: 'De grote favoriet voor deze nacompetitie'

Danny Buijs heeft zin in het tweeluik met Vitesse. 'Als je ziet hoe we ons hebben teruggeknokt en je dit toetje nog krijgt, kijk je er natuurlijk erg naar uit. Dat geeft ook een bepaalde energie', zegt Buijs een dag voor de eerste wedstrijd van de play-offs.

'Wij willen een bepaald doel nastreven', zegt hij. 'Als je structureel in de subtop van Nederland wilt spelen, moet je niet alleen goed kunnen verdedigen, maar ook goed kunnen voetballen. Bij deze club wordt ook verwacht dat je op een bepaalde manier speelt.'

'De supporters en sponsoren zien graag dat we verdedigend afjagen, maar de fans zien ook graag dat je in balbezit entertainment biedt. Dat hebben we dit jaar te weinig gedaan', stelt Buijs zelfkritisch.

Mimoun Mahi blikt voor de camera vooruit op de wedstrijd tegen Vitesse.



'Grote favoriet sneuvelt ook wel eens'

Volgens de oefenmeester treft zijn ploeg met Vitesse een goed voetballende ploeg, die hij als favoriet voor deze nacompetitie ziet. 'Maar dat neemt niet weg dat de grote favoriet ook wel eens sneuvelt', meent Buijs.

'Wij zullen een goed niveau moeten halen om Vitesse te verslaan. We hebben ook laten zien dat we dat niveau kunnen halen, maar we zijn juist kwetsbaar als dat niet lukt.'

Moeite om kansen te creëren

'Zo hebben we moeite om veel kansen te creëren', vervolgt Buijs. 'Dat was wederom te zien tegen Emmen. Ik vind dat we er meer uit kunnen halen en betrek dat op mezelf. Daarom was ik blij met de eerste 25 minuten in Emmen. Dat moeten we er structureel in proberen te slijpen.'

FC Groningen zal het in de heenwedstrijd tegen Vitesse moeten doen zonder verdediger Jeff Chabot. Voor de return in Arnhem is het nog twijfelachtig of hij meedoet. 'Ik ga er ook niet vanuit dat Mahi beschikbaar is voor negentig minuten. Verder is iedereen op dit moment beschikbaar', geeft Buijs aan.

Kaj Sierhuis is hoopvol gestemd voor de eerste play-offwedstrijd tegen Vitesse.



Opstelling

Over de opstelling wil hij nog niet teveel kwijt. 'We overwegen heel veel en denken na over de puzzel voor de wedstrijd. Er is niet één opstelling of tactiek. Voor alles valt wat te zeggen.'

