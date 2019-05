Ouder en school in de clinch over rookbeleid: 'Ze slaan de plank mis'

'Dezelfde leerkrachten die mijn zoon laten nablijven omdat hij op straat rookt, mogen zelf gewoon op het schoolterrein roken. Dan sla je de plank toch goed mis?', vindt De Jong.

'Vals voorgelicht'

Hij wijst erop dat de school zichzelf overal als 'rookvrij' promoot, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Zo is in de nieuwsbrief van de school het volgende te lezen:

'En zo wordt het ook op open dagen en ouderavonden verteld', zegt De Jong. 'Maar als ouder word je dus vals voorgelicht.'

Rookplek afgeraden

Het aanwijzen van rookplekken gaat ook in tegen het advies van het Trimbos-instituut, initiatiefnemer van het project Rookvrije Schoolterreinen.

'Het is niet aan te raden een aparte rookplek voor personeel en/of oudere leerlingen op het schoolplein buiten in te richten', valt te lezen in een stappenplan voor scholen.

Feitelijk klopt 'rookvrij' inderdaad niet, dus ik snap dat deze ouder zich daar druk om maakt Karin Harmelink - Afdelingsdirecteur Terra Winsum

Feitelijk onjuist

Afdelingsdirecteur Karin Harmelink geeft toe dat de twee locaties van Terra Winsum, De Brake en De Hamrik, geen echte rookvrije scholen zijn.

'Feitelijk klopt dat inderdaad niet. Dus ik snap wel dat deze vader zich daar druk om maakt. Het is iets waar we naartoe werken, maar we zijn er nog niet helemaal klaar mee.'

Regels zijn regels

Desondanks vindt Harmelink dat De Jongs zoon zich aan de regels moet houden.

'Voor leerlingen geldt onder schooltijd nou eenmaal een rookverbod. Voor leraren is dat ook een overweging geweest, maar is dat niet gelukt. Vanaf augustus 2020 moeten we volgens de wet verplicht rookvrij zijn. Dat gebeurt dan ook. Tot die tijd hebben we rookplekken ingericht voor leraren. Een patio bij de ene locatie, een overkapping bij de andere school. Niet op het plein zelf, dat zou te provocerend zijn.'

Maar volgens vader De Jong worden de leerlingen wel degelijk geconfronteerd met rokende docenten. 'Naast de docentenkamer ligt een klein pleintje. Als mijn zoon naar de kantine loopt, ziet hij de leraren daar gewoon roken.'

Openbare weg

Hoewel De Jong het betreurt dat zijn zoon rookt, noemt hij de gang van zaken 'belachelijk'. Volgens hem gaat het om een principekwestie.

'Hij rookt op de openbare weg in de buurt van de school, niet op het plein zelf. Daar heeft de school volgens mij niets over te zeggen. Ze lieten hem toch nablijven, maar dat weigerde hij. Nu is hij sinds woensdag geschorst.'

Maandagochtend volgt er onder begeleiding van een vertrouwenspersoon opnieuw een gesprek tussen De Jong en de schoolleiding.