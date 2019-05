Met pijn in het hart trekt beheerdersechtpaar MFC Aduard de deur dicht

Zeven jaar geleden begonnen ze vol enthousiasme en energie in het Multifunctioneel Centrum (MFC) De Meeden in Aduard, maar nu is het noodgedwongen voorbij voor het beheerdersechtpaar Henk en Marga van Essen.

De gezondheid van Henk laat te wensen over en dwingt het stel om een andere weg in te slaan. Dat gebeurt met pijn in het hart, want het MFC is hun lust en hun leven.

Ze komen zelfs uit Groningen en Zuidhorn om hier patat te halen Marga van Essen - beheerder De Meeden

Reputatie opbouwen

Op 1 december 2011 begonnen de Van Essens in Aduard en dat was volgens Marga meteen volle kracht vooruit: 'In de jaren voordat wij hier begonnen, zijn er in vier jaar tijd drie verschillende beheerders geweest. Het MFC had niet zo'n beste naam en we hebben veel werk moeten verzetten om de reputatie weer op te bouwen.'

'En dat is aardig gelukt, gezien de reacties van de inwoners van Aduard en de gebruikers van het centrum. Vooral de snackbar die we er bij hebben is wijd en zijd bekend. Ze komen zelfs uit Groningen en Zuidhorn om hier patat te halen.'

Gezondheidsproblemen

De reden om te stoppen heeft te maken met de zwakke gezondheid van Henk. Marga: 'In 2015 werd Henk ernstig ziek en zijn gezondheid is nooit meer zo geworden als voor die tijd. Dit werk vergt veel van je en dat kun je alleen maar doen als je volledig gezond bent. We zijn nu op een leeftijd dat we nog ander werk kunnen gaan doen en daarom hebben we, hoe verdrietig we dat ook vinden, besloten om te stoppen.'

'Niet in je eentje'

Dochter Gerlinde (23) werkt ook mee in het beheer van De Meeden, maar ziet het niet zitten om zonder haar ouders door te gaan. 'We deden het nu met zijn drieën en dat was goed te doen, omdat we de taken konden verdelen. Maar het beheer van dit complex kun je niet in je eentje doen.'

De opvolging van Marga en Henk leek geregeld, maar de overnamekandidaat haakte onlangs toch nog af. 'Jammer', zegt Marga, 'de gegadigde vond het werk bij nader inzien toch te zwaar.'

Door het terugtrekken van de beoogde opvolger heeft het bestuur van De Meeden een probleem, want op 1 juni leveren Marga en Henk de sleutels in. Het bestuur broedt op een oplossing om het MFC toch open te houden.