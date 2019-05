Groningen krijgt meeste Europese subsidie, Friesland het minst

De provincie Groningen krijgt de meeste Europese subsidie van ons land. Dat meldt de NOS. Omgerekend naar bedrag per inwoner krijgt Friesland het minst. Dat bedrag is bijna vier keer zo weinig.

Dat er relatief veel Europees geld onze kant op komt, is omdat partijen hier goed samenwerken om problemen op de kaart te zetten. Dat stelt directeur Vincent Ketelaar van adviesbureau ERAC. Het bureau analyseerde de subsidiecijfers voor de NOS. Als voorbeeld noemt hij de aardbevings- en krimpproblematiek.

Langetermijndenken

'In Groningen is men goed in programmatisch denken. Ze denken niet in losse projecten, maar in langetermijndoelen waar Europees geld voor beschikbaar is. Daardoor is er bijvoorbeeld Europees geld beschikbaar om toerisme in Groningen te stimuleren.'

Daarnaast zorgt de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel en de grens met Duitsland dat er hier veel geld naartoe komt.

Veel geld naar Westerwolde

Omgerekend naar bedrag per inwoner, krijgt de gemeente Westerwolde na Terneuzen de meeste subsidie uit Europa. Het gaat om 830 euro per inwoner. Het geld is bestemd voor immigratie- en integratieprojecten, vanwege de opvanglocaties voor asielzoekers.

Bijna de helft van het Europese geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Naar provincies als Friesland en Drenthe gaat weinig geld, omdat er weinig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.